El Estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más importantes del mundo y hoy es presa de serias disrupciones por una guerra que ya ha tenido impactos físicos en infraestructura civil y productiva de los países aledaños.

Esta foto, tomada el 11 de marzo de 2026 muestra humo saliendo del granelero tailandés "Mayuree Naree" cerca del Estrecho de Ormuz tras un ataque. (AFP).

Este escenario ha impulsado un incremento en el precio del petróleo de más de 50% desde mediados de febrero. El barril ya supera los US$111 (el 19 de marzo) e incorpora el riesgo de que el conflicto se extienda durante varios meses. Los navíos encargados del transporte han dejado de circular por la zona ante el real peligro de ataques y la falta de cobertura de seguros financieros, lo que vuelve inviable la operación de carga en esa zona. El resultado es una fuerte caída en el número de tankers (navíos petroleros) que cruzan el Estrecho: de un promedio de 50 unidades diarias en el 2025 a menos de cinco en marzo.

Los más afectados son los países que dependían más de la distribución de esa zona, como China, India, Japón, Corea del Sur (en general, varios países del continente asiático). Y, como todo está conectado en este mundo aún globalizado, es previsible que empiecen a reflejarse rebrotes en la inflación a nivel mundial.

Este último punto resulta clave para evaluar las decisiones de los bancos centrales en los próximos meses. La expectativa inicial de los analistas de Wall Street es que el conflicto mantenga niveles de incertidumbre, pero que en la medida que pase el tiempo se puedan disipar parte de las dificultades. Si se confirma que el impacto tendrá un efecto de corto plazo, probablemente tengamos algún recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) durante el 2026.

Ello permitiría que se materialice la visión de la mayoría de analistas: que la tendencia es a la baja en esta variable. En el camino, será importante monitorear dos factores: (i) la eficacia de la inteligencia artificial para elevar la productividad de la economía estadounidense y (ii) el impacto de esta tendencia en la demanda laboral, ya que choques disruptivos en las necesidades de las empresas podrían traducirse en ajustes de personal y nuevos retos en el empleo.

Es natural que en 2026 se presenten episodios que eleven la incertidumbre sobre la economía global. Las fuentes de riesgo se han multiplicado y hoy toca asumir que la volatilidad puede incrementarse desde distintos frentes. Sin embargo, el año sigue siendo positivo en rentabilidad para los mercados emergentes. El foco debe mantenerse en las tendencias de largo plazo y en evitar decisiones apresuradas basadas en rendimientos de corto que introducen ruido en la administración de los portafolios del inversionista financiero.