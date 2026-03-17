¿En qué condiciones se encuentra la producción petrolera del país? | Foto: Andina.
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La escalada de conflictos en el panorama internacional presionaron el precio del petróleo en los últimos días, ubicándolo incluso en el rango de los tres dígitos. El impacto de este incremento es múltiple y el Perú no es ajeno, aunque podría haberlo mitigado en buena medida -o hacerlo en siguientes ocasiones-: una de las grandes claves está en Loreto.

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