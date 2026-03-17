“Loreto es la defensa energética del Perú. Sin embargo, pese a las crisis, no se está haciendo nada para poder revertir la situación. Tenemos el potencial, tenemos las reservas petroleras suficientes como para poder paliar, en gran parte, estos impactos, pero no hay avances”, indicó Jorge Morales, presidente de Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, en diálogo con Gestión.

Panorama petrolero en “crisis”

El documento “Plan de prosperidad de Loreto”, que recoge un análisis extenso de su situación y oportunidades de crecimiento, hace foco en su sector de hidrocarburos, por los grandes beneficios que se están perdiendo.

En 1990, la producción de petróleo crudo en dicha región era de 29 millones de barriles al año, pero varios años después, al 2024, el monto ascendió a apenas los seis millones de barriles. Desde el 2016 no se pasa siquiera esta barrera .

Aunque son varios los factores que explican los bajos niveles de producción, Morales indicó que hay una gran responsabilidad en el Estado, mediante Perupetro, que es la agencia a cargo de promover y supervisar los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, como el petróleo y el gas natural.

“Por ejemplo, el lote 192, que es uno de los lotes que más producía, hace varios años está paralizado. Y si bien es cierto que habían conflictos sociales, Perupetro es la entidad a cargo de buscar a la empresa con la espalda financiera para poder explotarlo. Hay una demora excesiva y procesos engorrosos . Ni siquiera se consigue una empresa que demuestre el potencial necesario”, sostuvo.

Con la paralización de los pozos, el vocero gremial observó que un problema significativo son los empleos que no se generan, tanto directos como indirectos, para los trabajadores de la región de influencia.

“Este pozo [192], junto con el 78 y el 8 tienen la capacidad para generar 30,000 puestos de trabajo en el corto y mediano plazo. Eso es importante porque mueve la aguja de desarrollo de la región”, mencionó el vocero gremial, agregando que cada año terminan la etapa escolar alrededor de 14,000 loretanos.

Los pozos claves para “blindar” al Perú

A la perspectiva de Morales, impulsando la producción en solo cinco lotes en esta zona de la Amazonía, lo que implica resolver los problemas a su alrededor, se podrían elevar los niveles actuales significativamente en el corto plazo . En 2025, la producción fue de apenas 16,000 barriles diarios en promedio en Loreto, reduciéndose desde los 20,000 en 2024.

El representante gremial detalló que uno es el Lote 192, que está paralizado debido a conflictos sociales y deudas de la operadora anterior; otros son el Lote 67 y 39, donde la empresa franco-británica Perenco dejó de operar ambos a causa de conflictos sociales y se espera que Perupetro consiga nuevos socios.

También aparece el Lote 64, que está actualmente inactivo y donde Petroperú busca socio hasta el 2039. El último es el Lote 8, donde la producción es inestable, pues a veces está paralizada.

“Con solo estos generaríamos, en poco tiempo, una producción por encima de los 100,000 barriles diarios”, estimó. Esto es más que sextuplicar los niveles del 2025.

“Este grupo de lotes permitiría elevar la producción significativamente y, por ejemplo, poner en una posición privilegiada al país en estos contextos de tensiones internacionales que inciden en el precio del petróleo”, complementó.

Morales indicó que los problemas a resolver no solo pasan por reactivarlos, que implica superar los conflictos sociales especialmente, sino también por efectuar cambios normativos para reducir la carga normativa , por ejemplo, relacionada a temas ambientales; además de presuntos incidentes de corrupción.

“En los requisitos ambientales, no hablamos de dejarlos a su libre albedrío, pero al hacer un comparativo, por ejemplo, vemos a Colombia, con un presidente ambientalista, con una normativa más flexible y produciendo casi un millón de barriles diarios. En tanto, nosotros nos rasgamos las vestiduras por solo 16,000 y hay congresistas que buscan dejar inactiva la actividad petrolera en la selva”, expresó.

Por el lado normativo, Morales destacó que países como Ecuador, a diferencia del Perú, tienen una política de proyectos petroleros para que tengan vida el tiempo de duración de las reservas del pozo. En nuestro país, cuestionó, se considera dentro del plazo de adjudicación los estudios respectivos, la exploración, entre otros, reduciéndose el tiempo de vida útil.

La infraestructura pendiente clave

Aunque cuenta con una importante brecha de infraestructura, compuesta por proyectos de diferentes tipos, Morales sostuvo que dos resultan claves para concretar que Loreto potencie su rubro petrolero y, con vista a eventuales turbulencias en el precio internacional del crudo, permitan mitigar el impacto sobre el país.

El primero está referido a la ejecución de la Hidrovía Amazónica , que busca establecer un sistema fluvial capa de desarrollar y mantener la navegación en los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas durante todo el año. Su longitud de navegación supera los 2,600 kilómetros .

“Esta red de navegación fluvial no solo permitirá aprovechar la posición geográfica privilegiada de la Amazonía como corredor natural de comercio, sino también servirá como plataforma logística complementaria a la infraestructura terrestre y ferroviaria actualmente en desarrollo”, destacó el “Plan de prosperidad de Loreto”.

En diciembre último, desde ProInversión indicaron que el proyecto estaría próximo a ser parte de las iniciativas que se impulsan por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), bajo el marco de la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP).

“¿Cómo Loreto puede ser competitivo si tenemos estas brechas? Para llevar mercadería de Lima a Iquitos demora entre 15 a 18 días, pero cuando baja el río se puede extender hasta en 30 días. Eso es un sobre costo”, anotó Morales. “ La hidrovía no es un costo para el país, es un tema de decisión política. ¿Cuántos países quisieran tener un canal natural para aprovecharlo?”, agregó.

La segunda inversión clave que debe priorizarse es de electrificación. El informe apuntó a la interconexión de Loreto al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), mediante una línea de transmisión en 220 kilovatios, desde Jaén Norte a Iquitos .

“Somos la única región del país que no tiene interconexión eléctrica. Se había pedido [adjudicarlo], pero se petardeó el proyecto. Hoy tenemos la energía más cara, entonces, ¿cómo ser atractivos para los inversionistas si no tenemos esto?”, planteó Morales.

Puntualmente, este proyecto, impulsado por el Gobierno de Loreto, abarca la instalación de 860 kilómetros de línea de transmisión, pasando por Cajamarca, Amazonas y Loreto. El documento de análisis recogió que este es competencia del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y requiere su inclusión en su Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Público-Privadas (Imiapp).

Se reporta que está en la cartera de ProInversión a nivel de idea y su monto de inversión asciende a los S/ 2,920 millones.

Según Morales, hay empresas privadas que viene realizando trabajos de conectividad en la selva, relacionado a fibra óptica, por ejemplo, y estarían interesadas en el desarrollo de esta interconexión.