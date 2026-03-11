Si el precio del petróleo no regresa a los niveles previos al conflicto, el impacto sobre la inflación general sería mayor en 2026 y la tasa de desempleo también se mantendría moderadamente más alta hasta finales de 2028, según Morgan Stanley. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Si el precio del petróleo no regresa a los niveles previos al conflicto, el impacto sobre la inflación general sería mayor en 2026 y la tasa de desempleo también se mantendría moderadamente más alta hasta finales de 2028, según Morgan Stanley. Foto: David Paul Morris/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La Reserva Federal probablemente reanudará los recortes de las tasas de interés en junio, aunque existe el riesgo de que el próximo movimiento se retrase por el shock en los precios del petróleo causado por la guerra con Irán, según Morgan Stanley.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.