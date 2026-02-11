Datos de empleo inesperadamente sólidos para enero reducen las posibilidades de que la Reserva Federal considere necesario recortar nuevamente las tasas de interés a mediados de año, ya que los escenarios más preocupantes para la trayectoria del mercado laboral ahora parecen más lejanos.

Los temores a un aumento del desempleo que motivó tres recortes de tasas a fines de 2025, antes de hacer una pausa en enero, probablemente se moderaron tras las cifras publicadas el miércoles que mostraron la creación de 130,000 empleos el mes pasado y una caída del desempleo al 4.3%.

Los funcionarios de la Fed ya habían mencionado las señales de estabilización en su reunión de política del mes pasado como razón para mantener las tasas sin cambios. El informe del miércoles de la Oficina de Estadísticas Laborales llevó a los operadores a reducir la probabilidad de un recorte en la reunión de junio —hasta ahora considerada como la fecha más probable para la próxima baja— a menos de 50%.

“Sin duda, esto complica el argumento a favor de tasas más bajas”, dijo Tim Mahedy , exasesor sénior del Banco de la Reserva Federal de San Francisco. “Los datos de enero fueron realmente sólidos”.

Economistas advirtieron que las cifras positivas de enero aún podrían revisarse a la baja y que la contratación sigue concentrada en unos pocos sectores, principalmente el de salud. Las revisiones de los datos del año pasado mostraron que la creación de empleo promedió apenas 15,000 al mes, frente al ritmo informado inicialmente de 49,000.

Sin embargo, el repunte de enero calmará los temores de que el desempleo continuara aumentando en medio de preocupaciones por el impacto de la inteligencia artificial y por la percepción generalizada de que las empresas estaban poniendo en pausa sus planes de contratación, señaló Stephen Stanley , economista jefe para Estados Unidos en Santander US Capital Markets LLC.

“La solidez de las cifras de enero debería poner el último clavo en el ataúd de la idea de que el mercado laboral estaba al borde de desmoronarse, algo que escuchábamos con frecuencia de algunos miembros más dovish de la Fed”, afirmó Stanley .

El presidente de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid , dijo el miércoles que el banco central necesita mantener las tasas en niveles restrictivos para seguir ejerciendo presión a la baja sobre la inflación, y añadió que no observa muchas señales de enfriamiento en los datos económicos.

El presidente Donald Trump continuó pidiendo más recortes de tasas. En una publicación en redes sociales tras conocerse los datos, celebró las “GRANDES CIFRAS DE EMPLEO” y afirmó que EE.UU. debería pagar las tasas de interés más bajas del mundo.

El director del Consejo Económico Nacional de Trump, Kevin Hassett, dijo a Fox Business Network que hay “amplio margen para que la Fed recorte tasas”, citando un gran shock de oferta derivado de la inteligencia artificial que impulsará el crecimiento sin generar inflación.

Kevin Warsh, a quien Trump ha dicho que nominará para reemplazar a Jerome Powell al frente de la Fed cuando termine su mandato en mayo, ha expresado posturas similares.

Lo que dice Bloomberg Economics...

“El informe de nóminas de enero reduce la urgencia de que la Fed recorte tasas. Pero como esperamos que la inflación se modere en los próximos meses —en particular, prevemos una lectura del IPC de enero, que se publicará el 13 de febrero, más contenida que el consenso— creemos que los responsables de política tienen margen para recortar tasas y apoyar la recuperación del mercado laboral. En conjunto, esperamos que la Fed reduzca las tasas en 100 puntos básicos este año”. — Economistas de Bloomberg dirigidos por Anna Wong

Los observadores de la Fed advirtieron que es demasiado pronto para anticipar dónde estará la economía en junio, cuando Warsh presidiría su primera reunión de política si es confirmado para entonces.

Por ahora, los indicadores clave apuntan a un mercado laboral y una economía más firmes, lo que no respalda de inmediato los llamados de Warsh a bajar las tasas, dijo Stephanie Roth , economista jefe en Wolfe Research.

“Hace que su trabajo sea un poco más difícil”, afirmó.