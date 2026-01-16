Morgan Stanley Investment Management está evitando la deuda local de Brasil y Colombia ya que los crecientes déficits presupuestarios aumentan las preocupaciones de cara a las elecciones presidenciales de este año en ambos países.

Patrick Campbell , gestor de cartera de deuda de emergentes de la firma, viene renunciando a los altos rendimientos de los bonos gubernamentales porque la dirección de las políticas en ambas naciones (lideradas por presidentes de izquierda) es “mediocre”, dijo.

“Quizás no solo mediocre, sino también bastante opaca en medio de un ciclo electoral”, dijo Campbell en una entrevista. “Puede haber algunos repuntes aquí y allá, pero eso no va a cambiar la trayectoria a largo plazo”.

En lugar de perseguir esos rendimientos, Campbell se está centrando en mercados locales como Turquía, Nigeria y Uzbekistán. Turquía y algunas de esas inversiones fuera del índice de referencia han ayudado al fondo Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund de US$4.300 millones —dirigido por Campbell, Akbar Causer y otros— a superar al 90% de sus pares en el último año, generando un retorno de más del 17% para los inversionistas, según datos compilados por Bloomberg.

Los rendimientos han sido un factor clave de ese desempeño. La deuda turca en moneda local, por ejemplo, ofrece rendimientos de alrededor del 31%, según muestran los datos.

La cautela de Campbell destaca ya que los bonos locales de Brasil y Colombia han mantenido su popularidad entre los gestores de fondos, muchos de los cuales se han beneficiado de la combinación de altas tasas de interés, una dinámica inflacionaria relativamente estable y la fortaleza de las divisas. Brasil y Colombia ofrecen rendimientos promedio de alrededor del 13% y el 12%, respectivamente, muy por encima del promedio del 5,4% en un índice de pares de Bloomberg. Esos mercados también se han beneficiado de un repunte más amplio de los activos locales del mundo en desarrollo a medida que el dólar se debilitaba, protegiendo a los inversionistas de algunos de los riesgos políticos.

Aun así, las próximas elecciones en ambos países presentan un panorama complejo para los inversionistas. Los candidatos de los partidos de izquierda en el poder han consolidado su apoyo, respaldando al senador Iván Cepeda en Colombia y al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Mientras tanto, la oposición de derecha sigue dividida, según Campbell.

“No sé cómo alguien puede estar tan convencido en ninguno de los dos lugares”, dijo, refiriéndose a la probabilidad de victoria de la oposición.

La incertidumbre política agrava las presiones fiscales en ambos países. El Tesoro de Brasil estima que la deuda como porcentaje del producto interno bruto ascenderá al 83,6% para finales de año, un aumento de más de 10 puntos porcentuales desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió el cargo. En Colombia, el gobierno estima un déficit fiscal del 6,2% del producto interno bruto para finales de 2025, frente al 5,3% en 2022, el año en que el presidente Gustavo Petro se posesionó.

La decisión de Petro del mes pasado de aumentar el salario mínimo en un 23% ha intensificado las preocupaciones sobre la inflación e impulsado las apuestas de que el banco central podría necesitar subir las tasas de interés para contener la inflación.

“Siempre hay que tener en cuenta que el banco central es la parte más ortodoxa del país”, dijo Campbell.