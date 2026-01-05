Lula se encuentra en una posición sólida para ganar las elecciones de nuevo en octubre. Sería su cuarto mandato, por lo que con facilidad se convertiría en el político más exitoso de la era democrática moderna de Brasil. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)
Lula se encuentra en una posición sólida para ganar las elecciones de nuevo en octubre. Sería su cuarto mandato, por lo que con facilidad se convertiría en el político más exitoso de la era democrática moderna de Brasil. (Foto de CARL DE SOUZA / AFP)
El país más grande de América Latina vivió un 2025 muy agitado. Brasil encarceló a un expresidente, Jair Bolsonaro, por planear un golpe de Estado. El presidente Donald Trump afirmó, falsamente, que se trataba de una conspiración y aplicó fuertes aranceles punitivos a los productos brasileños. El presidente de izquierda de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se enfrentó a Trump y lo convenció en gran medida para que diera marcha atrás.

