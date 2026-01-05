Lula, como se le conoce, se encuentra ahora en una posición sólida para ganar las elecciones de nuevo en octubre. Sería su cuarto mandato, por lo que con facilidad se convertiría en el político más exitoso de la era democrática moderna de Brasil, que comenzó tras el fin del régimen militar en 1985 y que Bolsonaro intentó socavar.

Los brasileños tienen motivos para celebrar la supervivencia de su democracia. Pero merecen mejores opciones. Lula tiene 80 años. A pesar de todo su talento político, es demasiado arriesgado para Brasil que alguien tan mayor ocupe el cargo durante otros cuatro años. El carisma no es un escudo contra el deterioro cognitivo.

Lula es solo un año más joven que Joe Biden en el momento equivalente del ciclo electoral de 2024 en Estados Unidos, y eso terminó de forma desastrosa. Parece estar en mucho mejor forma que Biden, pero ha tenido problemas de salud. En diciembre de 2024 necesitó una cirugía cerebral para detener una hemorragia interna después de resbalarse en el baño y golpearse la cabeza. Si cumple otro mandato completo, tendrá 85 años antes de jubilarse.

También le pesan los escándalos de corrupción que se produjeron durante sus dos primeros mandatos, por los que muchos brasileños no pueden perdonarlo. Y aunque la economía de Brasil ha crecido a un ritmo sorprendentemente rápido en los últimos años, las políticas económicas de Lula son mediocres.

Se centran sobre todo en las ayudas a los pobres, con medidas para aumentar los ingresos que resultan cada vez menos favorables para las empresas, aunque también ha complacido a los empresarios con una reforma para simplificar los impuestos.

A pesar de todos estos problemas, y a pesar de su promesa electoral en 2022 de que no se presentaría a un cuarto mandato, Lula no tiene rivales serios ni en el centro ni en la izquierda. Es tan bueno en la política de base que todos sus rivales plausibles mantienen la cabeza gacha y la boca cerrada.

Además, al igual que Biden, no ha hecho casi nada para preparar a un sucesor. Se barajó el nombre de su ministro de Finanzas, Fernando Haddad, pero luego fue descartado por ser demasiado analítico. (Haddad se presentó en 2018, pero fue derrotado por la campaña populista y difamatoria de Bolsonaro). Algunos alcaldes jóvenes de otros partidos de izquierda y de centro cuentan con cierto apoyo, pero no lo suficiente como para desplazar a Lula.

El presidente haría un favor a su país y puliría su legado —algo que no hizo Biden— si anunciara que cumplirá su promesa y se mantendrá al margen. Eso daría tiempo para celebrar unas elecciones adecuadas con el fin de encontrar un nuevo líder de centroizquierda.

Mientras tanto, en la derecha se libra una lucha por suceder al desacreditado Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel, pero que sigue contando con un número sorprendente de seguidores, especialmente entre los cristianos evangélicos. Ha elegido a su hijo mayor, Flávio, para que se presente a la presidencia en su lugar.

Flávio es impopular, ineficaz y es casi seguro que perdería una contienda contra Lula. Hay otros posibles candidatos, entre ellos algunos gobernadores estatales competentes. El más destacado de ellos es Tarcísio de Freitas, el gobernador conservador de São Paulo. En las encuestas, Freitas ya obtiene resultados ligeramente mejores que Flávio frente a Lula, a pesar de que no se ha presentado de manera oficial y se niega a decir si lo hará.

Bolsonaro podría darse cuenta de que Flávio no tiene ninguna posibilidad y cambiar su apoyo a Freitas. En cualquier caso, Freitas debería tener el valor de lanzarse al ruedo. A diferencia de los Bolsonaro, es reflexivo y demócrata. A diferencia de Lula, solo tiene 50 años.

En 2025, Brasil demostró que sus instituciones democráticas eran sólidas. Siguiendo la ley y el debido proceso, y dando el ejemplo a otros países, sus tribunales encarcelaron a un expresidente que había perdido las elecciones, había hecho acusaciones infundadas de fraude electoral y había intentado anular el resultado por la fuerza. En 2026, la democracia brasileña necesita otro impulso: una contienda genuina entre candidatos nuevos y viables.

Por desgracia, parece poco probable que Lula se retire. ¿Quizás, entonces, los partidos de la derecha puedan poner en orden sus asuntos? Si son sensatos, descartarán a Flávio y apoyarán a un candidato que pueda superar la polarización de los años de Lula y Bolsonaro. Podría ganar y gobernar bien un personaje de centro-derecha que reduzca la burocracia pero no destruya las selvas tropicales, que sea dura con el crimen pero no desdeñe las libertades civiles, y que respete el Estado de derecho. Brasil se lo juega todo en 2026, y el resultado es preocupantemente incierto.