En Brasil, este tipo de videos están por todas partes, son un elemento habitual de los programas de noticias, los chats de vecinos y las cuentas locales de Instagram, extraídos de cámaras de seguridad que capturan los violentos encuentros en los que unos hombres emboscan a los vehículos atrapados en un embotellamiento o parados en un semáforo y roban a sus ocupantes dinero, teléfonos móviles y joyas.

Pero este video era diferente. La conductora y su hijo iban en un auto blindado, protegido contra las balas. En lugar de entregar su bolso y su teléfono móvil, gira el volante y embiste directamente a los atacantes. En un instante, los hombres quedan atrapados bajo el SUV junto con su motocicleta, esperando a que la policía los retire.

Esta arriesgada movida defensiva y otras historias similares están llevando a los brasileños a comprar vehículos blindados a un ritmo récord, en momentos que los residentes de Río, São Paulo y otras ciudades buscan protegerse contra la ola de delitos violentos. Con los videos elevando la ansiedad, los brasileños de clase media y alta ven el blindaje de los vehículos como una defensa esencial, más allá de los muros, las cámaras y las vallas que ya protegen sus hogares.

Brasil es ahora el principal productor mundial de vehículos blindados, con una producción cuatro veces superior a la de México, en segundo lugar. Este negocio en auge tiene un valor de 3,500 millones de reales (US$ 660 millones) al año, y se prevé que la producción aumente en un tercio en solo dos años a medida que bajen los precios.

Empleado de Carbon trabajando en la cabina de pruebas de vidrio balístico. Fotógrafo: Victor Moriyama/Bloomberg

“Lo que lleva a una persona a buscar protección es el miedo”, afirma Marcelo Silva , presidente de la Asociación Brasileña de Blindaje, Abrablin. “Si las personas ven que tienen los medios económicos y la posibilidad de convertir su automóvil normal en un vehículo blindado, lo hacen. Y quienes conducen un vehículo blindado nunca lo dejan”.

En promedio, los residentes de las principales ciudades de Brasil pasan casi dos horas al día desplazándose al trabajo, atrapados en el tráfico, y expuestos a una emboscada. La seguridad figura constantemente entre sus principales preocupaciones en las encuestas y, aunque la tasa de homicidios ha disminuido en la última década, sigue siendo una de las más altas del mundo. El país solo tiene el 2.7% de la población mundial, pero en 2022 concentró más del 20% de los asesinatos, según un informe del centro de estudios Bertelsmann Stiftung.

Más del 80% de los residentes urbanos de Brasil afirman que temen caminar por su propia ciudad, y en la clase media hay una alta reticencia a utilizar el transporte público. Por esto, desplazarse en auto es una necesidad peligrosa para muchos.

Casi 400,000 vehículos blindados circulan ahora de forma casi imperceptible por las calles brasileñas. No se trata de las llamativas caravanas de políticos o militares, sino de Toyota, Jeep, BMW y Volkswagen normales y corrientes que se han blindado. Solo en 2024, la producción aumentó un 17% a los 34,402 vehículos. Este año, la asociación industrial espera un aumento del 16% en la producción a 40,000 unidades.

Empleados de Carbon, empresa de blindaje de automóviles en Brasil, trabajan en la fábrica de Sao Paulo, Brasil, el martes 18 de noviembre de 2025. Brasil es el líder mundial en blindaje de automóviles, superando a México.

Hay más de 200 empresas en Brasil certificadas para blindar automóviles para civiles. Los clientes suelen comprar automóviles normales en los concesionarios y luego los llevan a las empresas de blindaje para que los refuercen con vidrio blindado y revestimientos balísticos. Los precios de los sistemas más protectores y populares que el ejército permite comprar a los usuarios no militares, conocidos como Nivel III-A, han bajado alrededor de un 25% en la última década y ahora cuestan entre 80,000 reales (US$ 15,000) y 100,000 reales, lo que hace que la protección sea accesible a un sector mucho más amplio de la clase media y media-alta.

En los niveles más altos, el blindaje se considera “resistente” a las balas disparadas con armas comunes de calle, incluidas las pistolas de alta potencia, pero excluyendo la munición de grado militar.

Estilo de vida seguro

En los grandes centros urbanos, las comunidades cerradas con altos muros, cercas eléctricas y múltiples puestos de control se han convertido en la norma para quienes pueden costearlas. Sin embargo, esa sensación de control desaparece una vez que los residentes salen a las calles.

Rogerio Leandro de Abreu, un empresario de 47 años que vive cerca de São Paulo, compró su primer vehículo blindado en 2022 y desde entonces ha añadido un segundo. Vive cerca de su trabajo, por lo que su trayecto diario no le preocupa demasiado y nunca ha sido atacado mientras conducía. Pero teme por la seguridad de su familia cuando su esposa y sus dos hijos salen, por lo que ha añadido protección balística a dos de sus vehículos, un BMW X1 y un BMW X3.

“Es mucho más tranquilo conducir con la familia en el auto, ya que se reduce el miedo y la tensión cuando te detienes en los semáforos y en los atascos”, afirma. Tiene un tercer vehículo sin blindar en el garaje y dice que evita utilizarlo porque no se siente seguro. Está pensando en blindarlo.

Vidrio balístico probado en la fábrica de Carbon. Fotógrafo: Victor Moriyama/Bloomberg

El liderazgo de Brasil en el blindaje de vehículos se remonta a la década de 1990, en medio de un aumento de los secuestros entre las familias adineradas de São Paulo y Río de Janeiro. Un caso muy famoso, el secuestro fallido de los hijos del multimillonario Jorge Paulo Lemann, contribuyó a impulsar las ventas después de que el vehículo blindado de la familia resultara decisivo para su huida.

Silva afirmó que el proceso de blindaje era más engorroso hace 20 o 30 años, ya que a menudo requería materiales balísticos extremadamente pesados fabricados en acero que afectaban a la maniobrabilidad del coche. Por lo general, no encajaban bien, lo que a menudo dejaba huecos en la protección.

A lo largo de tres décadas, Brasil ha desarrollado un sofisticado ecosistema de fabricación. Las empresas locales producen ahora vidrio a prueba de balas, tejidos protectores y paneles blindados a base de polímeros que ayudan a preservar el diseño y el rendimiento originales de los vehículos. Esta integración vertical ha hecho que la tecnología brasileña sea competitiva en el extranjero.

El mayor fabricante, Carbon, con sede cerca de São Paulo, blinda hasta 700 automóviles al mes y es el proveedor mundial de Volvo AB. En virtud de esta asociación, los automóviles Volvo se envían desde Suecia a Brasil para blindarlos y luego se entregan a clientes de toda Europa, Medio Oriente y América Latina.

Expansión del ecosistema

A medida que el mercado madura, la industria brasileña busca oportunidades en el extranjero. Silva dijo que empresas estadounidenses y europeas han solicitado información sobre asociaciones y transferencias de tecnología. La primera Exposición de la Industria Brasileña de Blindaje se celebró este año en São Paulo, y atrajo a empresas y representantes de Chile, Colombia, Ecuador y Costa Rica.

El auge de la seguridad también está generando nuevos modelos de negocio.

Cuando Daniil Sergunin se mudó a Brasil en 2020 desde Suiza, el consejo de sus amigos de comprar un automóvil blindado le pareció absurdo. Tres años después, renunció a su cargo de vicepresidente en EuroChem Group AG para crear Rhino, una empresa de transporte compartido que funciona como Uber o Lyft, pero que solo utiliza vehículos blindados.

Un empleado de Carbon lleva un panel de carrocería. Fotógrafo: Victor Moriyama/Bloomberg

Las operaciones comenzaron en enero de 2024 en São Paulo. La empresa cuenta con 300,000 usuarios registrados. Posee una flota de vehículos y sus conductores están capacitados en seguridad. Sergunin se negó a revelar detalles sobre las finanzas de Rhino, pero dijo que se fundó con 25 millones de reales iniciales y que desde entonces ha recibido otros 15 millones de reales de inversores.

Renata Porto Boccia, una creadora de contenido de 34 años que vive en São Paulo, dijo que siempre se pone nerviosa cuando sale sola, especialmente por la noche. Una vez fue asaltada por unos hombres armados que rompieron las ventanas del taxi en el que viajaba.

Hace cinco años, se compró su propio auto blindado. Y ahora, cuando no conduce ella misma, contrata un Rhino para ir a cenar o a discotecas con sus amigos por la noche.

“Es muy peligroso, especialmente para una mujer, caminar sola o viajar en automóviles que no están blindados”, dijo Boccia en una entrevista. “Soy una persona muy optimista, pero, por desgracia, creo que este movimiento solo va a crecer a partir de ahora. No veo ninguna mejora en el tema de la violencia, y el tráfico es cada vez peor”.