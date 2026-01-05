En un contexto marcado por la polarización, debates sobre seguridad, economía, migración y la fortaleza de las instituciones democráticas, las elecciones de 2026 están configurando un verdadero mapa político continental.

“Si uno mira el mapa político de América Latina no será difícil advertir que hay una tendencia por gobierno de derecha”, dijo a Gestión, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, internacionalista.

A su vez, Claudio Fantini, periodista argentino y analista internacional, señala que “Latinoamérica se debate entre el centro y la derecha ultraconservadora”.

Calendario electoral 2026: fechas y países

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA), estas son las principales citas electorales en América Latina durante el año que ya está en marcha:

1 de marzo: Costa Rica – Elecciones generales (presidencial, legislativas). Primera vuelta.

– Elecciones generales (presidencial, legislativas). Primera vuelta. 8 de marzo: Colombia – Elecciones legislativas.

– Elecciones legislativas. 31 de mayo: Colombia – Primera vuelta presidencial (segunda vuelta el 21 de junio ).

– Primera vuelta presidencial (segunda vuelta el ). 12 de abril: Perú – Elecciones generales (segunda vuelta presidencial el 7 de junio ).

– Elecciones generales (segunda vuelta presidencial el ). 30 de agosto: Haití – Elecciones generales (primera vuelta; posible segunda el 6 de diciembre ).

– Elecciones generales (primera vuelta; posible segunda el ). 4 de octubre: Brasil – Elecciones generales (posible segunda vuelta el 25 de octubre).

Además, Bolivia celebrará elecciones subnacionales en marzo y abril, y Paraguay tendrá elecciones municipales en octubre.

Brasil: ¿continuidad o reconfiguración política?

Brasil, la economía más grande de América Latina, será uno de los principales centros de atención. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT), aparece como favorito en varias encuestas nacionales, por encima de figuras conservadoras como Flávio Bolsonaro, senador y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente inhabilitado y bajo prisión.

Las encuestas -como las del Instituto Datafolha y Quaest- reflejan que Lula mantiene una ventaja significativa en supuestos escenarios de segunda vuelta, aunque persisten dudas sobre su estado de salud y la fragmentación del campo conservador.

No obstante, para Rodríguez Mackay, “Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente, Jair Bolsonaro, se perfila favorito para derrotar al cada vez más longevo Luiz Inácio Lula Da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores”.

Luego de enfrentarse, Trump y Lula lograron conversar y alcanzaron acuerdos.

LEA TAMBIÉN: Récord de ventas de bonos en América Latina trastoca pronósticos y sorprende a la banca

Colombia: continuación o giro tras el gobierno de Petro

Colombia tendrá un proceso en dos fases: primero, elecciones legislativas el 8 de marzo, que marcarán la correlación de fuerzas en el Congreso, y luego presidenciales el 31 de mayo, con posible segunda vuelta el 21 de junio.

Encuestas recientes de Invamer muestran a Iván Cepeda (Pacto Histórico) como posible favorito, seguido por figuras como Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, y Sergio Fajardo desde el “centro político”.

El senador colombiano Iván Cepeda hace un gesto durante una entrevista con AFP en Bogotá el 6 de agosto de 2025. (Foto de Luis ACOSTA / AFP).

LEA TAMBIÉN: Jair Bolsonaro es operado con éxito y reafirma a su hijo como candidato presidencial

Costa Rica: seguridad y confianza institucional

Costa Rica abrirá el año electoral con comicios generales el 1 de marzo, en un clima de tensión política entre el presidente Rodrigo Chaves y las autoridades electorales, marcado por investigaciones y debates institucionales.

La agenda costarricense pone énfasis en la seguridad pública y la lucha contra la corrupción, temas que dominan la opinión pública en las encuestas previas.

Haití: elecciones en contexto de crisis

Haití, afectado por años de violencia, fragmentación política y debilitamiento del Estado, tiene programadas elecciones el 30 de agosto con posible segunda vuelta el 6 de diciembre.

El proceso está lleno de incertidumbre debido a la falta de estabilidad y a constantes retrasos en los calendarios, lo que pone en duda la capacidad del país para garantizar un proceso electoral seguro y transparente.

Perú: voto en medio de inestabilidad y fragmentación

Perú asistirá a elecciones generales el 12 de abril de 2026. Será una de las contiendas más fragmentadas de su historia reciente, con más de 30 candidaturas presidenciales inscritas, entre ellas figuras como Keiko Fujimori buscando su cuarta postulación y Rafael López Aliaga, quien renunció a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia. La izquierda tiene entre su carta más sonada a la candidatura de Alfonso López-Chau.

El sistema político peruano arrastra una profunda desconfianza ciudadana tras años de crisis institucional, corrupción y cambios constantes de gobierno.

La ONPE se encarga de organizar las elecciones 2026. | Foto: Andina

El camino de América Latina

América Latina ingresa al intenso calendario electoral de 2026 con una parte importante de sus países ya gobernados por autoridades electas recientemente, cuyos mandatos seguirán marcando el rumbo regional en los próximos años.

La tendencia hoy en la región es de derecha, según Rodríguez Mackay:

“Acaba de pasar en Honduras donde el Consejo Electoral Nacional ha confirmado a Nasry Asfura, que ha recibido el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, ganador de las elecciones de noviembre de 2025 ante Salvador Nasralla; del mismo modo, en Chile con el triunfo de José Antonio Kast, antes en Bolivia en que Rodrigo Paz liquidó a la izquierda del MAS y sus concomitancias; en Ecuador el joven mandatario Daniel Noboa alarga el autoexilio de Correa en Europa, y el triunfo del libertario -para mi gusto ultraliberal-, Javier Milei en las legislativas, imponiéndose otra vez al Kirchnerismo, una versión contemporánea del Peronismo con muy pocos matices”.

Argentina atraviesa una etapa de transformación económica bajo la presidencia de Javier Milei, quien asumió en diciembre de 2023 y continuará en el cargo hasta 2027.

En Chile, el Poder Ejecutivo estará en manos de José Antonio Kast, tras imponerse en las elecciones presidenciales y poner fin al ciclo iniciado en la víspera por Gabriel Boric.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, estrechando la mano del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el palacio de gobierno en Quito, el 23 de diciembre de 2025. (Isaac Castillo / Presidencia ecuatoriana / AFP)

“Gabriel Boric llegó a la presidencia de Chile desde la izquierda anti-sistema, pero gobernó como un moderado centrista, sin caer en sectarismo ni propiciar polarización. Habrá que ver si el presidente que lo sucederá, José Antonio Kast, abandona su proverbial ultraderechismo y gobierna también con moderación y centrismo”, dice Fantini.

Uruguay, por su parte, inició en marzo de 2025 un nuevo periodo presidencial con Yamandú Orsi al frente del Ejecutivo. El país mantiene su tradición de alternancia democrática y estabilidad institucional.

LEA TAMBIÉN: China gana terreno en América Latina ante una política estadounidense basada en la presión

“El nuevo gobierno de Honduras, estará encabezado por el conservador Nasry Asfura y nace debilitado por ínfima ventaja que se le reconoció sobre su contendiente Salvador Nasralla y por la brutal injerencia en su favor que realizó Donald Trump. Las victorias centristas que tuvieron las urnas del 2025 fueron en Uruguay, la del Frente Amplio (centroizquierda) y su candidato y ahora presidente Yamandú Orsi, y la que se dio en Bolivia, con la victoria del centrista Rodrigo Paz, primero sobre la izquierda sectaria que gobernó estas décadas con Evo Morales y Luis Arce, y en el ballotage sobre el derechista duro Jorge Quiroga. También son centristas (de centroizquierda) los gobiernos de México y Brasil, presididos por Claudia Sheimbaun y por Lula da Silva”, señala Fantini.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el cargo en octubre de 2024 y lidera el país más poblado de habla hispana en un momento clave para la relación con Estados Unidos.

En Centroamérica, varios gobiernos continuarán en funciones más allá de 2026. El Salvador, bajo la presidencia de Nayib Bukele, mantiene una fuerte centralidad en la agenda regional por su estrategia de seguridad y su impacto en el debate hemisférico. Guatemala, con Bernardo Arévalo, y Honduras, bajo Xiomara Castro, enfrentan procesos de reformas institucionales y desafíos económicos, en países donde la migración sigue siendo un tema estructural.

En Paraguay, el presidente Santiago Peña continúa su mandato iniciado en 2023, con una agenda enfocada en estabilidad macroeconómica, atracción de inversiones y crecimiento sostenido.

Venezuela, con Nicolás Maduro en el poder, sigue siendo un factor determinante para la dinámica migratoria y diplomática regional.

“Javier Milei, quien desde el primer minuto de su presidencia mostró el deseo megalómano de llevar su liderazgo a escala internacional, se dispone a crear un bloque de gobiernos ultraconservadores como el suyo. En ese bloque estarían Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, Nasry Asfura y probablemente en él se inscriba el actual presidente peruano. Milei muestra la misma pretensión megalómana que mostró Hugo Chávez, desde el populismo sectario de izquierda, quien financió desde las arcas de PDVSA la construcción de su liderazgo sobre todas las izquierdas latinoamericanas”, puntualizó Fantini.