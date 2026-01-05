Conozca las fechas de las principales citas electorales en América Latina. Foto: GEC.
Conozca las fechas de las principales citas electorales en América Latina. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

América Latina vivirá este 2026 un año electoral clave, en el que varios de sus países más influyentes acudirán a las urnas para definir no solo quiénes liderarán sus gobiernos, sino qué modelo económico y político predominará en la región en los próximos años.

TE PUEDE INTERESAR

EE.UU. solicita a embajadas en Latinoamérica informar sobre estos delitos y políticas de gobierno
“Nos habían llevado para estafar”: El cibercrimen de Asia apunta a Latinoamérica
Venezuela dice que Estados Unidos pretende “hacer una guerra” en Latinoamérica y el Caribe

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.