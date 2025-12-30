Estados Unidos exige tener las redes sociales “públicas” a quienes pidan visa de estudiante. Foto: Andina
Estados Unidos instó este martes a las embajadas estadounidenses en países latinoamericanos a informar sobre los delitos derivados de la “migración masiva” y a analizar las políticas gubernamentales que facilitan estos movimientos, en línea con la campaña antimmigratoria del presidente, Donald Trump.

El Departamento de Estado explicó en un comunicado publicado en redes sociales que ha pedido a sus embajadas analizar aquellas políticas gubernamentales que “facilitan la migración masiva” o que “dan prioridad a los migrantes sobre los ciudadanos” y a exhortar a los Gobiernos de estos países de la región a combatir lo que denomina como violaciones de derechos humanos.

EE.UU. insta a los Gobiernos a proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos provocadas por la migración masiva”, explica el comunicado en redes sociales.

La migración masiva y las redes criminales que la facilitan causaron estragos en Estados Unidos antes de que el presidente Trump reforzara la seguridad fronteriza”, añade el mensaje.

Desde su regreso al poder en enero pasado, Trump ha endurecido las políticas migratorias del país, con miles de deportaciones y restricciones totales y parciales para entrar en territorio estadounidense a casi 40 países.

Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605,000 personas que han sido deportadas y 1.9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país, aunque la Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta última cifra.

Sin embargo, ya durante la Administración del expresidente Joe Biden (2021-2025) se activaron políticas y programas económicos para tratar de abordar las causas que impulsan la inmigración, entre las que destacaban “la mala gobernanza, la corrupción, la delincuencia, la violencia, y la falta de oportunidades económicas”.

