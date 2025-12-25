Combo de fotografías de archivo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (i), y del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara. EFE/ Gabriel Márquez / Luis Gandarillas
Combo de fotografías de archivo del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (i), y del vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara. EFE/ Gabriel Márquez / Luis Gandarillas
expresó su respaldo a las movilizaciones realizadas por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el retiro de la subvención a los combustibles.

En un video difundido en TikTok,

“Son momentos duros y Dios sabe por qué pasan las cosas. Y los tiranos al final van a caer y van a caer en el mismo pozo que ellos están generando”, sostuvo el funcionario.

la norma que retiró la subvención a los combustibles y que rige desde hace más de una semana.

El vicepresidente pidió a los sectores movilizados que sean “fuertes” y les dijo que “se vienen días mejores”.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos, ahí estoy yo para estar al lado del pueblo”, aseguró Lara.

La relación entre Paz y Lara no ha dejado de ser tensa desde la dupla ganó la segunda vuelta electoral, en octubre pasado.

Elaborado con información de EFE.

Integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB), se enfrentan con policías durante una protesta este martes, en La Paz (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas

