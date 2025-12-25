El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, quien se declaró opositor al Gobierno de Rodrigo Paz, expresó su respaldo a las movilizaciones realizadas por la Central Obrera Boliviana (COB) contra el retiro de la subvención a los combustibles.

En un video difundido en TikTok, Lara pidió a los sectores movilizados “que no se rindan, que no bajen la moral y la guardia”.

“Son momentos duros y Dios sabe por qué pasan las cosas. Y los tiranos al final van a caer y van a caer en el mismo pozo que ellos están generando”, sostuvo el funcionario.

Lara acusó al Ejecutivo de haberse “puesto del lado de los ricos” y calificó de “decreto del hambre, del desempleo, de la desesperanza” la norma que retiró la subvención a los combustibles y que rige desde hace más de una semana.

El vicepresidente pidió a los sectores movilizados que sean “fuertes” y les dijo que “se vienen días mejores”.

“Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que los corruptos iban a resistir, pero hemos abierto una puerta, ahí estoy yo para defenderlos, ahí estoy yo para estar al lado del pueblo”, aseguró Lara.

La relación entre Paz y Lara no ha dejado de ser tensa desde la dupla ganó la segunda vuelta electoral, en octubre pasado.

Elaborado con información de EFE.