Fotografía de archivo de afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) marchando por las calles de La Paz (Bolivia). EFE/Martin Alipaz
, el cual levantó la subvención a los combustibles después de más de 20 años, pese a los acuerdos que logró el Gobierno con otros sectores para evitar la medida de presión.

“Nosotros no vamos a declinar, no vamos a negociar al margen de nuestro pueblo, no vamos a decepcionar la confianza que se ha puesto para comandar este movimiento reivindicativo”, dijo Mario Argollo, el máximo dirigente de la COB.

Argollo grabó un video, en compañía de otros dirigentes para “desmentir” un presunto pacto “unilateral y oculto” con el gobierno de Rodrigo Paz con la finalidad de levantar las medidas de presión, con marchas y bloqueos desde las primeras horas del lunes.

“Queremos mandar este mensaje al Gobierno central: piensen, mediten, sobre esta medida arbitraria (y) dictatorial que han asumido (y) que en este momento tiene en vilo al pueblo boliviano”, enfatizó.

por lo que llamó a los distintos sectores sociales a “sumarse” a la protesta reivindicativa que, según indicó, no tiene carácter político.

Por otro lado, en la víspera, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocó también para el lunes a la huelga “general e indefinida” hasta conseguir que el Gobierno de Rodrigo Paz anule el decreto 5503, protesta a la que se sumó los campesinos cocaleros afines al exmandatario Evo Morales.

Cabe recordar que para instalar mesas de trabajo sobre temas tributarios y aduaneros, con lo que descartaron sumarse a las protestas.

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, uno de los encargados de esa negociación, afirmó que para salir de la crisis económica en la que se encuentra Bolivia es necesario trabajar y que “nadie va a salir (de este momento) bloqueando”.

Elaborado con información de EFE.

Un hombre sostiene una bandera durante una protesta en Cochabamba (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas
Un hombre sostiene una bandera durante una protesta en Cochabamba (Bolivia). Foto: EFE/ Luis Gandarillas

