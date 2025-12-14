El Gobierno de Bolivia niega que el encarcelamiento de Arce tenga un “carácter político”. (Photo by Jorge BERNAL / AFP)
El Gobierno de Bolivia niega que el encarcelamiento de Arce tenga un “carácter político”. (Photo by Jorge BERNAL / AFP)
tras los pronunciamientos en favor del exmandatario que hizo Venezuela y el bloque bolivariano ALBA.

La Cancillería boliviana indicó que como ministro de Economía y Finanzas Públicas en la gestión de recursos públicos del Fondo de Desarrollo Indígena (Fondioc).

“Dicho proceso antecede a su desempeño como jefe de Estado y no se encuentra vinculado a su condición de expresidente ni a consideraciones de carácter político”, precisó el Ministerio de Exteriores de Bolivia.

Asimismo, precisó que , “garantizando las instancias de defensa y los derechos que asisten a toda persona sometida a investigación”.

El ministerio boliviano ratificó el principio del “respeto a la soberanía y no intervención” en los asuntos internos de los Estados y la vigencia de la “independencia de los poderes y Estado de derecho”, por lo que aseguró que las actuaciones judiciales corresponden a las autoridades competentes y en base a la ley.

“Se exhorta a la prudencia y responsabilidad en los pronunciamientos públicos, así como al fortalecimiento de la convivencia democrática y la paz social, evitando interpretaciones que puedan desvirtuar el funcionamiento regular de las instituciones”, agregó la Cancillería.

Cabe recordar que tras la detención de Arce.

Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó su “profunda preocupación” por el encarcelamiento del exmandatario boliviano que, consideró, representa la “instrumentalización” del sistema judicial con fines de persecución política.

Elaborado con información de EFE.

