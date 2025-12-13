El exjefe de Estado también sostuvo que su arresto hace dos días fue "ilegal" y relató que el día de su detención fue interceptado por "encapuchados" en un barrio céntrico de La Paz. Foto: Jorge BERNAL / AFP
, a quien investigan por presuntos delitos de corrupción cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.

El exmandatario será recluido preventivamente en el penal de San Pedro, en el centro de La Paz, y según la orden judicial “podrá solicitar una salida judicial con motivos médicos en cualquier momento”.

Además, la Dirección de Régimen Penitenciario tendrá que dar las garantías para resguardar su seguridad física en un sitio “diferente” a la población sentenciada en dicha prisión.

Arce presentó sus garantías laborales y su residencia estable en La Paz para desvirtuar el proceso, y se declaró “absolutamente inocente”, atribuyendo su detención a motivos “claramente políticos”.

Luis Arce se declaró "absolutamente inocente" y atribuyó su aprehensión a motivos "claramente políticos" al considerar que el Gobierno de Rodrigo Paz "busca chivos expiatorios" y cubrir lo que sucede en el país.
Así, considera que

Vale acotar que se imputa a Arce “incumplimiento de deberes y conducta antieconómica” porque en su rol como ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

Con información de EFE

