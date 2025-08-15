El presidente de Bolivia, Luis Arce, cambió al alto mando militar de las Fuerzas Armadas y colocó uno nuevo a tres días de realizarse las elecciones generales.

Durante un evento en la casa de Gobierno, el mandatario llamó a los nuevos comandantes a “demostrar ese compromiso con el pueblo”. Además, precisó que este cambio tiene como objetivo “mantener la paz y la gobernabilidad” en el país,

“Tienen una misión, además del mandato constitucional, de mantener la paz y la gobernabilidad del Estado y fundamentalmente de garantizar la estabilidad de todos los gobiernos legal y democráticamente constituidos”, mencionó el presidente.

Luis Arce exhortó a los ciudadanos bolivianos a que acudan a las urnas para que se realice un tránsito de Gobierno de manera pacífica y democrática.

“Que quienes hemos ingresado por la puerta de esta Casa Grande, también salgamos por la puerta y dejemos el legado democrático para todo el pueblo boliviano”, precisó el presidente.

Asimismo, aseguró que su gobierno “nunca levantará las armas contra el pueblo” y que “las diferencias deben resolverse en las urnas, de manera pacífica y democrática”.

Por otra parte, el nuevo comandante interino de las Fuerzas Armadas, Gustavo Primitivo Anibarro Escobar, se comprometió a conducir esa institución “en estricto apego a la Constitución Política del Estado, preservando la paz, la unidad nacional y las instituciones”.

En este nuevo cambio militar, también fueron posesionados Sherman Sempértegui, como jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas; Roberto Delgadillo, como comandante del Ejército; Marco Antonio Choquehuanca, como comandante de la Fuerza Aérea, y Freddy Pozo, como comandante de la Armada.

Es la primera vez en el año que el presidente Arce cambia al alto mando militar de las Fuerzas Armadas.

El año pasado posesionó en tres ocasiones a los nuevos comandantes militares, una de ellas después del suceso llamado “intento de Golpe”, cuando en junio el exmilitar Juan José Zúñiga irrumpió la casa de gobierno para sacar a Arce de la presidencia, algo que la oposición y el expresidente Evo Morales calificaron como “autogolpe”.

Elaborado con información de EFE.