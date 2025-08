El expresidente de Bolivia, Evo Morales, reapareció en un evento público y criticó su inhabilitación electoral, que le impide postular nuevamente al sillón presidencial en los comicios venideros.

Expresó su esperanza de que su sanción “sea momentánea” y aseguró que no se irá del país, aunque, según dijo, “los que han robado, ya están alistando sus maletas”.

“Aunque me detengan, ojalá que (Luis) Lucho Arce (el actual presidente de Bolivia) no me mate”, indicó el último domingo durante la clausura del encuentro del Runasur, una organización de políticos de izquierda y movimientos sociales que se llevó a cabo en la localidad de Ivirgarzama (Cochabamba), su bastión político y sindical.

Añadió que “la derecha” intentará volver al poder y pidió a sus seguidores que recuerden que “solo con la lucha sindical derrotamos al imperio”.

Morales reunió desde la víspera a delegaciones de Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, Guatemala, Chile y Brasil para reflexionar “sobre la unidad de los pueblos”.

El estadio de Ivirgarzama fue el escenario del encuentro, donde las diferentes delegaciones llegaron con las banderas de sus países y también levantaron la wiphala, la bandera que representa principalmente a los pueblos indígenas.

Los dirigentes de las nueve agrupaciones suramericanas presentes en el encuentro ocuparon un espacio en el escenario principal, junto a Morales que estaba en el centro.

LLAMA A VOTAR EN NULO

En otro momento, Morales insistió en que el pueblo boliviano “no se equivoca” y que crece la propuesta de votar nulo en las próximas elecciones generales del 17 de agosto, si él no es candidato, pese a que se encuentra inhabilitado y que no tiene partido.

“El pueblo no se equivoca y por eso siento que en los últimos días empieza a crecer esta propuesta, si Evo no está en la papeleta, mi voto es nulo”, expresó.

La reunión de las delegaciones del Runasur llegó a su fin con una resolución para crear el Movimiento Intercontinental Anticolonial (MIA), que busca también aglutinar a pueblos originarios de África y Asia, con el objetivo de luchar contra el imperialismo.

“De aquí a 20, 30 o 40 años van a recordar algunos jóvenes que estaban en este acto, desde el estadio de Ivirgarzama lanzamos al mundo un movimiento intercontinental para combatir el imperio norteamericano, el capitalismo, estamos planteando cómo desmilitarizar al mundo”, destacó el expresidente.

Asimismo, el encuentro resolvió pedir que se cambie la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque, según sostiene, “Estados Unidos no representa la pluralidad de los pueblos”.

Algunos representantes de las delegaciones invitadas expresaron su apoyo a Morales y le manifestaron su esperanza de que vuelva a ser presidente de Bolivia.

RUNASUR LANZA MOVIMIENTO INTERCONTINENTAL

La clausura del Runasur estuvo amenizada por grupos musicales de Bolivia, que al ritmo de danzas folclóricas hicieron a bailar a los asistentes.

Morales no puede ser candidato presidencial debido a una disposición constitucional que establece que la reelección en Bolivia “es por una única vez de forma continua” sin la posibilidad de un tercer mandato y el líder cocalero ya gobernó el país en tres ocasiones.

Además, el expresidente es investigado por la Fiscalía por el delito de trata agravada de personas. Es acusado de haber mantenido una relación con una adolescente con quien supuestamente tuvo un hijo, cuando ejercía la Presidencia, en 2016, y está vigente una orden de captura en su contra.

El oficialismo boliviano se presentará por primera vez dividido a una elección, con el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), que impulsa la candidatura del exministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, así como el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien buscará la presidencia con la Alianza Popular.

Con información de Efe