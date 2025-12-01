El Gobierno de Bolivia anunció que retiró el requisito de visa para ciudadanos de Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumania, con el objetivo de potenciar el turismo, el cual será una “prioridad” y un eje “transversal” de la gestión pública del país.

“Esta es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad”, afirmó el canciller Fernando Aramayo.

En una conferencia de prensa, Aramayo indicó que la decisión responde a la necesidad de que la actividad turística permita captar divisas, con una proyección de ingresos entre 2026 y 2029 de al menos 320 millones de dólares.

El canciller hizo el anuncio junto al presidente Rodrigo Paz y la ministra de Turismo Sostenible, Cinthya Yañez, en la Casa de Gobierno en la ciudad de La Paz.

Asimismo, el funcionario anunció que el Gobierno trabaja para que en el mediano plazo se retire el visado Schengen a los ciudadanos bolivianos, algo que, según dijo, gestiones anteriores no pudieron conseguir.

“Hay que devolverle confianza al mundo en el sentido de que Bolivia es un país apto y seguro para visitar y que los bolivianos también somos gente que, cuando viajamos, hacemos turismo y comercio, respetando las normas”, señaló.

— Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) December 1, 2025

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz señaló, en su cuenta en la red social X, que el requisito de visa a turistas de varios países causó que Bolivia pierda más de 80 millones de dólares en ingresos.

“Un instrumento administrativo que terminó perjudicando al país en lugar de beneficiarlo”, indicó.

El mandatario también hizo una comparativa de su país con Perú.

Mencionó que en la década de 1990 Bolivia y Perú captaban entre 340 mil y 390. mil turistas, respectivamente. Sin embargo, el año pasado los visitantes que llegaron a Bolivia fueron 650 mil, sin contar a quienes ingresan por motivos comerciales, mientras que Perú alcanzó más de 3.5 millones.

La semana pasada, Bolivia presentó el programa para desarrollar su nueva marca país basándose en los principios de fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza del turismo, facilitación migratoria, seguridad turística, promoción internacional y regulación de la oferta.

Elaborado con información de EFE.