El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla durante el acto de posesión del nuevo comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, este viernes en el Palacio de Gobierno, en La Paz. Foto: EFE/ Luis Gandarillas
con el objetivo de potenciar el turismo, el cual será una “prioridad” y un eje “transversal” de la gestión pública del país.

“Esta es una primera medida que vendrá acompañada de otras para garantizar que la información migratoria y el flujo en frontera generen seguridad”, afirmó el canciller Fernando Aramayo.

En una conferencia de prensa, , con una proyección de ingresos entre 2026 y 2029 de al menos 320 millones de dólares.

El canciller hizo el anuncio junto al presidente Rodrigo Paz y la ministra de Turismo Sostenible, Cinthya Yañez, en la Casa de Gobierno en la ciudad de La Paz.

Asimismo, , algo que, según dijo, gestiones anteriores no pudieron conseguir.

“Hay que devolverle confianza al mundo en el sentido de que Bolivia es un país apto y seguro para visitar y que los bolivianos también somos gente que, cuando viajamos, hacemos turismo y comercio, respetando las normas”, señaló.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz señaló, en su cuenta en la red social X, que el requisito de visa a turistas de varios países causó que Bolivia pierda más de 80 millones de dólares en ingresos.

“Un instrumento administrativo que terminó perjudicando al país en lugar de beneficiarlo”, indicó.

El mandatario también hizo una comparativa de su país con Perú.

Mencionó que en la década de 1990 Bolivia y Perú captaban entre 340 mil y 390. mil turistas, respectivamente. Sin embargo, el año pasado los visitantes que llegaron a Bolivia fueron 650 mil, sin contar a quienes ingresan por motivos comerciales, mientras que Perú alcanzó más de 3.5 millones.

La semana pasada, B, facilitación migratoria, seguridad turística, promoción internacional y regulación de la oferta.

Elaborado con información de EFE.

