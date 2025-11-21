Operaciones de extracción de oro en Cangalli, departamento de La Paz, Bolivia, en mayo.
Operaciones de extracción de oro en Cangalli, departamento de La Paz, Bolivia, en mayo.
El nuevo gobierno de Bolivia tiene previsto crear un banco del oro con capital público y privado para garantizar prácticas mineras y comerciales sostenibles, según declaró el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza.

