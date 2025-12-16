De enero a octubre de este año, la exportación de panetón llegó a US$ 7 millones 173,000, lo que representó un incremento de 3.6% frente al mismo periodo del 2024, reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien - Adex).

Estados Unidos y Chile fueron los principales destinos del producto emblemático por fiestas de fin de año, con US$ 3 millones 818,000 y US$ 1 millón 626,000, respectivamente. Ambos mercados concentraron el 75.8% del total.

Otros destinos fueron Países Bajos (US$ 467,293), Japón (US$ 205,260), Costa Rica (US$ 143,033), España (US$ 139,238), Italia (US$ 128,981), Canadá (US$ 118,675), Ecuador (US$ 94,040) y Bolivia (US$ 92,884).

Según el informe de Cien - Adex, las empresas han apostado por fabricar panetones con recetas innovadoras e ingredientes locales que fusionan la tradición internacional con la identidad peruana.

Hasta octubre, las empresa que más despacharon panetón al extranjero fueron:

Nestle Perú S.A.

Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A.

Leche Gloria S.A.

Corporación Gerónimo S.A.C.

Gelafrut S.A.C

Lima lidera exportaciones de panetón con más del 84% del total enviado. Foto: difusión

Por ejemplo, Farinka Organics lanzó su panetón artesanal con maca orgánica, harina de trigo integral fortificado, pecanas, castañas, ajonjolí y cacao Chuncho nativo de La Convención, Quillabamba (Cusco); mientras que Ecoandino, lo hizo con Inka Tanta, empleando harina de quinua, de arracacha orgánica, aguaymanto deshidratado y nibs de cacao.

En tanto, Panificadora Unión tiene su panetón vegano con pecanas y arándanos, sumado a su panetón integral y diet.

Lima fue la región exportadora con mayor relevancia, moviendo US$ 6 millones 78,000, y abarcando el 84.7% del rubro y aumentando sus despachos en 8.6%.

Completan el podio Callao, con US$ 864,015, Tacna, con US$ 172,798 y Lambayeque, con US$ 53,108.

Por otro lado, la importación hacia el décimo mes del año alcanzó US$ 1 millón 800,000, equivalente a un repunte de 89.6% frente a similar periodo del 2024.

Las principales importadoras son: