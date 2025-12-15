Las ventas totales por campaña navideña 2025 en el Perú significarían alrededor de S/16,000 millones, lo que equivale a un incremento del 10% respecto a las ventas del 2024; proyectó el Ministerio de la Producción (Produce).

“Este crecimiento será impulsado por la recuperación del consumo privado y marcado por la inyección de liquidez por el retiro de la AFP, la liberación de la CTS y el pago de gratificaciones de diciembre”, destacó el titular de Produce, César Quispe Luján.

En concreto, el representante indicó que las ventas por campaña navideña equivalen entre el 30% y 40% de las ventas totales anuales de los establecimientos comerciales . “Se prevé que el gasto promedio por persona durante la campaña navideña se ubicará entre S/ 300 y S/ 400, lo que supone un incremento de 15% respecto al año pasado. Eso significa más ingresos para los comerciantes, en especial las Mype”, sostuvo el ministro.

Los productos más vendidos

Los productos de mayor demanda en esta temporada navideña son los aparatos para el hogar, muebles, vestidos y calzados, productos de tecnología, videojuegos y juguetes.

De otro lado, la campaña generaría más de 60,000 nuevos puestos de trabajo, y los sectores con mayor demanda de personal temporal serán el área de logística, retail y consumo masivo. Los puestos más solicitados son empaquetadores, repartidores, auxiliares de despacho, mercaderistas, impulsadores y promotores.