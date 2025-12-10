De acuerdo al análisis, un 67% de peruanos apunta a efectuar alguna compra navideña durante esta campaña, siendo que esta cifra es levemente superior al mismo periodo del 2024, cuando un 64% mostró la misma intención . Por el contrario, un 4% aseguró que no realizaría compras; mientras, un 29% aún se mantiene indeciso, principalmente, consumidores mayores de 56 años y del segmento económico C y D.

“En realidad, diversas variables influyen para que este año sean más aquellos que están dispuestos a realizar una compra, tales como disponer de ingresos extraordinarios por los desembolsos programados por las AFP, que coinciden con los meses de campaña, y que definitivamente están impactando positivamente”, remarcó José Oropeza, socio director de Impronta Research.

En esa línea, dentro de los que indicaron que realizarían compras en esta fecha, un 66% ya concretó sus adquisiciones de Navidad, siendo que las transacciones físicas u online iniciaron, por lo menos, desde fines de octubre y se extendieron hasta la última semana de noviembre, en el marco del Black Friday. A diferencia, un 24% ha optado por realizar dichas compras en la semana previa o a vísperas de Navidad; en tanto, un 10% aún no decide o no tiene costumbre de planear compras navideñas.

“Tenemos un 43% que han realizado compras navideñas con uno o dos meses de anticipación, sin dejar de lado que hay un grueso de compradores que concentra sus adquisiciones en las semanas previas a la Navidad, a la espera de mejores ofertas u promociones, o aguardando al desembolso de sueldos y CTS”, manifestó Oropeza.

En torno a los lugares de compra, la adquisición en tiendas (supermercados, centros comerciales, entre otros) lidera las preferencias, con un 83%; seguido de sitios webs (35%), aplicaciones delivery (33%); además, de Whatsapp, Instagram o Facebook (36%) . “Hay una fuerte convivencia de canales durante las compras en la campaña navideña, las aplicaciones de delivery se convierten en una alternativa de compra; mientras las redes sociales van ganando espacio en el mix de canales”, destacó.

De hecho, el ejecutivo de Impronta manifestó que los consumidores reconocieron en las redes sociales atributos como el hallazgo de información sobre un producto; el impulso a la compra; ideas sobre regalos; promoción para visitar una tienda física; entre otros motivadores .

“Las redes sociales se han convertido en un canal importante para activar la campaña navideña, sobre todo, porque permite conectar marcas y productos con el mercado de una manera rápida, apoyado de sus voceros (influencers). Además, consideremos que más allá de las ventas que generan, estos canales impulsan fuertemente la visita hacia formatos presenciales, por lo menos para seis de cada 10 usuarios”, añadió.

Ticket de gasto y regalos

Entre los que destinarán fondos para la compra de regalos, existe un 37% que alegó que invertirá el mismo monto que en la Navidad del 2024; en tanto, un 29% aseguró que desembolsaría “más que la festividad anterior” . Sin embargo, a ello se suma un importante 34% que dijo “gastará menos” que el año pasado.

Así, en promedio, se estimó que se adquirirá 3.4 regalos y el ticket medio de compra estaría alrededor de S/ 377, considerando que el 66% de los encuestados dispuestos a invertir en regalos, tendrían transacciones de hasta S/450.

“Tengamos en cuenta que las compras están lideradas por el canal físico, el cual siempre muestra un ticket de gasto más alto, dado que el consumidor necesita interactuar con el producto para reducir su nivel de incertidumbre ante una compra de alto costo”, explicó el representante de Impronta Research.

Los productos que se encuentran dentro de las prioridades de los compradores; principalmente, son juguetes, ropa, calzado y accesorios. En la lista continúan paquetes de viajes y hoteles; artículos para la casa; elementos de belleza y cuidado personal; juegos y consolas, electrodomésticos, entre otros.

En su mayoría, dichas transacciones se pagarán con dinero en efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y billeteras digitales.

Ficha técnica

Metodologia: Cuantitativa.

Recolección de datos: Encuestas via paneles online.

Público: Hombres y mujeres de 18 años a más, de los segmentos económicos A, B, C y D, residentes de Lima y principales ciudades del Norte, Sur y Centro del pais.

Muestra: 811 casos.

Periodo: Noviembre 2025.