La Navidad ha llegado oficialmente a Nueva York, y el icónico encendido del Árbol de Navidad del Rockefeller Center inaugura de manera oficial su temporada festiva. Residentes y ciudadanos de áreas colindantes podrán admirar el deslumbrante show de miles de luces. Si planeas asistir o quieres conocer los datos de esta exhibición, te presento información completa en el resto del artículo.

Este evento, que se presenciará desde el miércoles 3 de diciembre desde las 7:00 p.m. (hora local) en el Center Plaza, contará con detalles increíbles y participarán artistas para interpretar canciones relacionadas a la navidad.

Lo llamativo de este evento será el árbol, ya que fue decorado con más de 50,000 mil luces LED multicolor por unos 8 kilómetros y una estrella Swarovski de 2.7 metros de altura, que está cubierta con 3 millones de cristales.

El árbol contará con más de 50 mil luces y una estrella de Swarovski. (Crédito: KENA BETANCUR / AFP)

¿Cómo y dónde ver la iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center?

En caso estés residiendo en Nueva York, podrás presenciar la iluminación del árbol si te ubicas cerca a la pista de patinaje del Rockefeller Center, situada entre las calles 49 y 50, y las avenidas 5 y 6. Si bien el área alrededor de esta plaza estará abierta para el público, existen dos opciones que te permitirán estar más cerca.

La primera, es comprar entradas ‘The Official Christmas Tree Photo’, que te brinda la posibilidad de tomarte fotos digitales desde un mirador en las gradas de The Rink para que obtengas una vista ideal del Árbol de Navidad de Rockefeller Center. Su costo sería desde los $45.

Respecto a la segunda alternativa, es adquirir el ‘Rock Pass VIP: Holiday’, un recorrido en la ciudad de Nueva York con visitas cerca al Árbol de Navidad del Rockefeller Center desde Center Plaza. Sin embargo, su precio por entrada supera los $300.

Cada año, se presencia este evento en Nueva York como parte de la temporada navideña. (Crédito: Ángel Colmenares / EFE)

¿Hasta cuándo estará el Árbol de Navidad del Rockefeller y cuál es el horario?

Desde el miércoles 3 de diciembre, el árbol permanecerá iluminado a partir de las 5:00 a.m. hasta la medianoche (hora local). No obstante, existe una excepción: En Nochebuena, las luces se visualizarán durante las 24 horas.

Si en el día de la iluminación no estarás disponible para visualizarlo, tendrías oportunidad hasta inicios de enero del 2026. Sin embargo, las fechas finales se anunciarán por el sitio web del Rockefeller Center.

Actividades del Rockefeller Center durante fiestas navideñas

The Official Christmas Tree Photo: fotos digitales profesionales capturadas desde un mirador de The Rink.

fotos digitales profesionales capturadas desde un mirador de The Rink. Apres Skate Chalets: un propio chalé privado y un Aprés Skate presentado por Balsam Hill, con vistas al The Rink.

un propio chalé privado y un Aprés Skate presentado por Balsam Hill, con vistas al The Rink. Rock Pass VIP: vistas de cerca al Árbol de Navidad del Rockefeller Center, visita a uno de los jardines ocultos de la azotea del Rockefeller Center con champán para brindar, acceso VIP a Skylift y The Beam Experience en Top of the Rock.

vistas de cerca al Árbol de Navidad del Rockefeller Center, visita a uno de los jardines ocultos de la azotea del Rockefeller Center con champán para brindar, acceso VIP a Skylift y The Beam Experience en Top of the Rock. Entrada de patinaje general: patinar por 60 minutos en The Rink en el Rockefeller Center

patinar por 60 minutos en The Rink en el Rockefeller Center Patinaje VIP: patinar por 60 minutos, entrada prioritaria a The Rink, acceso a Lounge VIP, alquiler de patines gratis y descuentos en la tienda regalos.