Teniendo como antecedente los siete retiros anteriores de las AFP, el desembolso de los S/ 21,400 correspondiente al octavo retiro aprobado por el Congreso empezaría en noviembre próximo, siempre en cuatro armadas, dependiendo de la disponibilidad del saldo del titular.

Al menos esta es la estimación de Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, quien anticipa que la promulgación de la ley no debe demorar mucho, ya que tanto la presidenta Dina Boluarte como el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, han adelantado su respaldo a esta medida.

Promulgada la norma en el Diario Peruano y sobre la base de los plazos establecidos en los retiros anteriores, el experto en finanzas recuerda que la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) tendrán 30 días de plazo para aprobar el reglamento operativo del retiro.

Sin embargo, estima que esto tampoco debe demorar mucho, por lo que prevé que dicho documento debería estar listo para finales de setiembre, otorgando un plazo razonable para que las AFP implementen el procedimiento y empezar a recibir las solicitudes de retiro de los aportantes de las AFP.

Posibles fechas retiro AFP

En este escenario, según Carrillo, los retiros efectivos se empezarían en las siguientes fechas:

Inicio del 1er retiro (hasta 1 UIT): en la primera semana de noviembre de este año (30 días calendario luego de la solicitud)

(hasta 1 UIT): en la primera semana de noviembre de este año (30 días calendario luego de la solicitud) Inicio del 2do retiro (hasta 1 UIT): en la primera semana de diciembre 2025 (30 días calendario luego del 1er retiro)

(hasta 1 UIT): en la primera semana de diciembre 2025 (30 días calendario luego del 1er retiro) Inicio del 3er retiro (hasta 1 UIT): en la primera semana de enero del 2026 (30 días calendario luego del 2do retiro)

(hasta 1 UIT): en la primera semana de enero del 2026 (30 días calendario luego del 2do retiro) Inicio del 4to retiro (hasta 1 UIT): en la primera semana de febrero del 2026 (30 días calendario luego del 3er retiro)

Asimismo, el plazo para solicitar los retiros vencería en la primera semana de enero del 2026, correspondiente a los 90 días del inicio de vigencia del procedimiento operativo, indicó el especialista.