El titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, indicó que el dictamen aprobado ha generado una preocupación relacionada a la pensión mínima. (Imagen: Andina)
El titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, indicó que el dictamen aprobado ha generado una preocupación relacionada a la pensión mínima. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Tras la reciente aprobación en el Congreso de la República del nuevo retiro de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advirtió a Gestión una preocupación en la redacción del dictamen que obtuvo luz verde.

TE PUEDE INTERESAR

Retiro de AFP: conoce cómo será el procedimiento para el desembolso del dinero
Octavo retiro de AFP: ¿para qué afiliados la pensión mínima será inviable?
Retiro AFP 2025 es oficial: lo que debes saber sobre el octavo retiro del fondo de pensiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.