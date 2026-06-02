Alfredo Ferrero no va más como embajador de Perú en Estados Unidos. Foto: Andina
Alfredo Ferrero no va más como embajador de Perú en Estados Unidos. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El Gobierno peruano dio por culminada

De acuerdo con una serie de normas legales publicadas en edición extraordinaria de El Peruano, la Cancillería concluyó las labores de Ferrero Diez Canseco en el gigante norteamericano, las cuales desempeñaba desde febrero del 2024.

Además, , así como su rol de representante permanente ante la ONU Turismo.

Iberico fue nombrado embajador en julio del 2024, durante el mandato de Dina Boluarte.

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También se aprobó el cambio de Carlos Hakansson Nieto como embajador en Costa Rica. El Ejecutivo agradeció a cada uno de los mencionados por el desempeño de sus funciones.

Luis Iberico no continuará como embajador del Perú ante España. Se cancelarán las cartas credenciales de cada diplomático removido. Foto: Andina
Luis Iberico no continuará como embajador del Perú ante España. Se cancelarán las cartas credenciales de cada diplomático removido. Foto: Andina

En las normas legales extraordinarias se informó también sobre la salida de Stephen Yuri Haas del Carpio como embajador del Perú en Francia.

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Y, por último, también se puso fin a los servicios de Javier Paulinich Velarde como embajador peruano en la India, Bangladesh y Sri Lanka.

Cada una de las resoluciones lleva la firma del presidente interino José María Balcázar y del canciller Carlos Pareja.

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