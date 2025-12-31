El Gobierno peruano, mediante la Cancillería, nombró nuevos embajadores ante el Principado de Andorra, la Soberana Orden de Malta, la República de Macedonia del Norte y la República de Moldavia, a través de resoluciones supremas publicadas en el diario oficial El Peruano.

Luis Iberico Núñez, actual embajador en España, fue designado como embajador ante el Principado de Andorra, para lo cual ejercerá ambos cargos simultáneamente, manteniendo su residencia oficial en Madrid.

Por otro lado, Jorge Fernando Ponce San Román, quien se desempeña actualmente en el cargo de embajador peruano ante la Santa Sede, fue nombrado embajador ante la Soberana y Militar Orden de Malta, manteniendo su residencia actual.

LEA TAMBIÉN: José Antonio Kast hizo escala en Lima y se reunió con canciller Hugo de Zela

La embajadora en Rumania, Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, fue designada como la representación del Perú ante Macedonia del Norte, cargo que cumplirá de forma concurrente desde la ciudad de Bucarest.

Además, otra resolución dispone que la misma embajadora represente adicionalmente al Perú ante la República de Moldavia.

Asimismo, la Cancillería dio por concluidas las funciones de César Augusto De las Casas Díaz como embajador en Turquía y como representante ante Georgia, Irán y Azerbaiyán, funciones que ejercía desde la ciudad de Ankara.

Según las publicaciones, estas designaciones se encuentran firmadas por el presidente de la República, José Jerí, y refrendadas por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.