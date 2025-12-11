El canciller Hugo de Zela calificó el asilo político otorgado por México a la ex primera ministra Betssy Chávez como “la gota que colmó el vaso” en un proceso de tensiones que, según dijo, se arrastra desde diciembre del 2022. Durante una conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), el ministro afirmó que la decisión mexicana se suma a una serie de hostilidades de parte del país norteamericano.

De Zela señaló que México desnaturalizó la figura del asilo, pues lo otorgó a Chávez a inicios de noviembre, antes de que quedara firme su condena a once años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. En la visión del Ejecutivo peruano, Chávez no es una perseguida política sino una funcionaria sentenciada por delitos comunes.

“Cuando se produce el asilo de Betssy Chávez consideramos que era, por así decirlo, la gota que colmó el vaso en un largo proceso de hacer daño a la relación y francamente no entendemos el porqué de esa voluntad, porque las relaciones entre México y Perú siempre ha sido muy buenas“, declaró.

“Rompimos relaciones con México no solo por este caso, sino por una serie de actos en los cuales se ha hostilizado al Perú” , añadió.

Betssy Chávez permanece en la Embajada de México en Lima mientras continúa el impasse diplomático. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

La ex primera ministra permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima desde la primera semana de noviembre, a la espera de un salvoconducto que le permita viajar al país norteamericano.

En tanto, el Gobierno peruano aún no define su posición. De Zela sostuvo que se evaluará el caso luego de que el Perú presente sus argumentos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y se conozca la reacción de la región .

El ministro también recordó que Perú planteó en la OEA la necesidad de revisar el marco del asilo político, regulado por la Convención de Caracas de 1954. Afirmó que este instrumento se ha usado de manera indebida como un “mecanismo de protección para políticos que han cometido delitos comunes”.

Aunque México y Colombia rechazaron abrir el debate, varios países coincidieron en que es necesario resguardar la integridad de la institución del asilo. El proyecto deberá seguir un proceso extenso antes de llegar a votación.

Con información de EFE.