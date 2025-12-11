Hugo de Zela detalló ante la prensa extranjera los motivos que llevaron a Perú a romper relaciones con México. (Foto: Cancillería)
Hugo de Zela detalló ante la prensa extranjera los motivos que llevaron a Perú a romper relaciones con México. (Foto: Cancillería)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El calificó el como “la gota que colmó el vaso” en un proceso de tensiones que, según dijo, se arrastra desde diciembre del 2022. Durante una conferencia ante la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), el ministro afirmó que la decisión mexicana se suma a una serie de hostilidades de parte del país norteamericano.

De Zela señaló que México desnaturalizó la figura del asilo, pues lo otorgó a Chávez a inicios de noviembre, antes de que quedara firme su condena a once años y cinco meses de prisión por su participación en el . En la visión del Ejecutivo peruano, Chávez no es una perseguida política sino una funcionaria sentenciada por delitos comunes.

LEA TAMBIÉN: De Zela: “Hipótesis” de entrar por la fuerza a la Embajada de México “no se dará en la realidad”

“Cuando se produce el asilo de Betssy Chávez consideramos que era, por así decirlo, la gota que colmó el vaso en un largo proceso de hacer daño a la relación y francamente no entendemos el porqué de esa voluntad, porque las relaciones entre México y Perú siempre ha sido muy buenas“, declaró.

“Rompimos relaciones con México no solo por este caso, sino por una serie de actos en los cuales se ha hostilizado al Perú”, añadió.

Betssy Chávez permanece en la Embajada de México en Lima mientras continúa el impasse diplomático. Foto: Julio Reaño/@photo.gec
Betssy Chávez permanece en la Embajada de México en Lima mientras continúa el impasse diplomático. Foto: Julio Reaño/@photo.gec

La ex primera ministra permanece en la residencia de la Embajada de México en Lima desde la primera semana de noviembre, a la espera de un salvoconducto que le permita viajar al país norteamericano.

En tanto, el Gobierno peruano aún no define su posición. De Zela sostuvo que se evaluará el caso luego de que el Perú presente sus argumentos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y se conozca la reacción de la región.

LEA TAMBIÉN: Canciller Hugo de Zela señaló que la relación con México es mala

El ministro también recordó que , regulado por la Convención de Caracas de 1954. Afirmó que este instrumento se ha usado de manera indebida como un “mecanismo de protección para políticos que han cometido delitos comunes”.

Aunque México y Colombia rechazaron abrir el debate, varios países coincidieron en que es necesario resguardar la integridad de la institución del asilo. El proyecto deberá seguir un proceso extenso antes de llegar a votación.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

José Jerí sobre asilo a Betssy Chávez: “No es un tema importante”
Perú expondrá ante la OEA este miércoles su posición sobre el asilo a Betssy Chávez
Perú en la OEA: canciller De Zela sustentará modificación al asilo diplomático

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.