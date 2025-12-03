El canciller Hugo de Zela se refirió a la relación diplomática que tiene actualmente Perú con México tras presentar ante el Consejo Permanente de la OEA la propuesta de reformar el uso del asilo diplomático.

“En estos momentos hay una, diría yo, relación mala con México, porque no hay una relación diplomática normal. Las relaciones diplomáticas se han interrumpido y eso, por supuesto, que no queremos que continúe”, expresó el ministro en RPP.

De Zela precisó que esta situación se arrastra desde diciembre de 2022, debido a que el gobierno mexicano se negó a reconocer la legitimidad del gobierno peruano después del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

“En el caso de México lo que ha habido es una serie de hechos (...) en los cuales no han querido reconocer cuál es la realidad peruana en el sentido de que nosotros sí hemos hecho cambios de jefe de Estado, pero respetando la Constitución peruana”, señaló.

Sin embargo, a pesar de ello, el canciller expresó su deseo de que la relación con México se normalice, siempre que se entienda que dicho país no tiene derecho a intervenir en asuntos internos del Perú.

Sobre su exposición ante la OEA, señaló que propuso que el asilo no proteja a procesados ​​por delitos comunes, aludiendo a casos como el de Betssy Chávez, y se mostró satisfecho con el apoyo de la mayoría de países, pero cuestionó la intervención de la delegación mexicana.

“Hubo una posición de México que al parecer no entendió lo que propuso Perú, puesto que sostuvieron que el Consejo Permanente no es el ámbito adecuado para cambiar una convención”, mencionó.