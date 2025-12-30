El Perú reiteró su respaldo a Ucrania en el marco del conflicto con Rusia y exhortó a avanzar hacia una paz “justa y duradera”, conforme al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Así lo expresó el canciller Hugo de Zela tras sostener una conversación telefónica con su homónima ucraniana, Andrii Sybiha.

Según informó la Cancillería, el jefe de la diplomacia peruana destacó la importancia de la relación bilateral y subrayó la necesidad de que los eventuales diálogos de paz se desarrollen respetando los principios del sistema multilateral. El pronunciamiento fue difundido a través de las redes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El contacto entre ambos cancilleres se produjo en un momento especialmente sensible del conflicto. En los últimos días, Rusia acusó a Ucrania de haber atacado una de las residencias del presidente Vladímir Putin, hecho que elevó la tensión en el escenario internacional.

De acuerdo con lo señalado por el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el presunto ataque se habría realizado en la región de Nóvgorod durante la noche del 28 al 29 de diciembre, mediante el uso de 91 drones. Moscú aseguró que todos los aparatos fueron neutralizados y que no se registraron víctimas ni daños por la caída de restos.

En ese contexto, el presidente ruso Vladímir Putin advirtió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que revisará su postura y algunos acuerdos alcanzados en etapas previas de negociación sobre Ucrania. A su vez, Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, indicó que Trump expresó su indignación por el incidente y calificó como impensable una acción de ese tipo por parte de Kiev.

La posición expresada por el Perú se suma a los llamados internacionales que buscan llevar el conflicto hacia una solución diplomática, en un escenario marcado por el recrudecimiento de las acusaciones y la fragilidad de los canales de diálogo.