El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania.

Estas declaraciones las realizó luego de que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusara al gobierno ucraniano de un ataque a una de las residencias de Putin.

El anuncio del ataque lo hizo el mencionado funcionario, quien indicó que fue perpetrado en la región de Nóvgorod con 91 drones en la noche del 28 al 29 de diciembre. Además, agregó que todos los drones fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

Por otro lado, según dijo en declaraciones a la prensa, Yuri Ushakov, asesor de política internacional de la Presidencia rusa, que durante la conversación telefónica que mantuvieron ambos líderes, Trump estaba “indignado” por lo ocurrido y dijo que “no se podía ni imaginar una acción tan descabellada” por parte de Kiev.

“Por supuesto, Vladímir Putin llamó la atención de Donald Trump sobre el hecho de que, casi inmediatamente después de lo que la parte estadounidense considera una ronda de negociaciones exitosa en Mar-a-Lago, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con drones de largo alcance a gran escala, un ataque contra la residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod”, dijo Ushakov.

Asimismo, Lavrov, aseguró que Rusia no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Estados Unidos, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano.

“Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia”, mencionó.

Además, señaló que las acciones perpetuadas por el gobierno ucraniano “no se quedarán impunes”.

“Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán”, aseguró el ministro.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a Rusia de mentir sobre la existencia de un ataque ucraniano contra una residencia del mandatario ruso, Vladímir Putin.

“Ahora los rusos han inventado una historia obviamente falsa sobre algún tipo de ataque a la residencia del dictador ruso para tener una excusa para continuar los ataques contra Ucrania”, manifestó Zelenski en su cuenta de Telegram sobre las afirmaciones de Lavrov.

El mandatario ucraniano señaló que las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso constituyen unas “afirmaciones peligrosas” cuyo objetivo es “romper con los avances” logrados por los equipos negociadores de Ucrania y de Estados Unidos para lograr la paz en el conflicto ruso-ucraniano.

Además, Zelenski defendió que su país “no está tomando medidas” que puedan debilitar “la labor de la diplomacia”.

Elaborado con información de EFE.