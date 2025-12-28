El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que los líderes de Ucrania y Rusia están comprometidos con un acuerdo de paz, en lo que describió como las “etapas finales” de los esfuerzos de su gobierno por poner fin a la guerra entre ambos países que inició en 2022.

Trump, además, afirmó que no tiene un plazo, pero que busca acelerar el proceso al recibir en el estado de Florida al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Asimismo, al igual que cuando Zelenski se reunió por última vez con Trump en octubre de este año, el presidente ruso, Vladimir Putin, habló poco antes por teléfono con el mandatario estadounidense.

Tras ello, Trump expresó tener nuevas esperanzas de trabajar con el gobierno ruso, el cual ha buscado evitar una mayor presión de los aliados de Ucrania en Estados Unidos y Europa.

Cuando se le preguntó si Putin estaba comprometido con la paz pese a los ataques, Trump dijo habla “muy en serio” al respecto.

En declaraciones a la prensa, junto a Zelenski, Trump afirmó que un acuerdo incipiente también sería bueno para Ucrania.

“Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. (…) Y los países europeos estarán muy involucrados”, indicó el mandatario.

Cabe recordar que los asesores de Trump han barajado previamente la idea de ofrecer a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN, lo que significaría en teoría que los miembros de la alianza responderían militarmente si Rusia volviera a atacar.

Zelenski ha buscado mostrar su disposición a trabajar dentro de los planes del mandatario estadounidense, pero Putin no ha dado señal alguna de que vaya a aceptarlos.

Tras la llegada de Zelenski a Estados Unidos, se espera que las conversaciones con Trump duren una hora, tras lo cual ambos prevén mantener una llamada conjunta con los líderes de los principales aliados europeos.

Elaborado con información de AFP.