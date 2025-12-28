El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, en lo que describió como las “etapas finales” de los esfuerzos de su gobierno por poner fin a la guerra entre ambos países que inició en 2022.

Trump, además, afirmó que no tiene un plazo, pero que busca acelerar el proceso al recibir en el estado de Florida al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Asimismo, al igual que cuando Zelenski se reunió por última vez con Trump en octubre de este año,

LEA TAMBIÉN: Lula da Silva se declara “amigo” de Trump y minimiza impacto de los aranceles contra Brasil

Tras ello, el cual ha buscado evitar una mayor presión de los aliados de Ucrania en Estados Unidos y Europa.

Cuando se le preguntó si Putin estaba comprometido con la paz pese a los ataques, Trump dijo habla “muy en serio” al respecto.

En declaraciones a la prensa, junto a Zelenski,

“Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. (…) Y los países europeos estarán muy involucrados”, indicó el mandatario.

LEA TAMBIÉN: Trump dice que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de “seguridad nacional”

Cabe recordar que lo que significaría en teoría que los miembros de la alianza responderían militarmente si Rusia volviera a atacar.

Zelenski ha buscado mostrar su disposición a trabajar dentro de los planes del mandatario estadounidense, pero Putin no ha dado señal alguna de que vaya a aceptarlos.

Tras de los principales aliados europeos.

Elaborado con información de AFP.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE
El expresidente de Estados Unidos Donald Trump, en una imagen de archivo. Foto: EFE

TE PUEDE INTERESAR

Maduro acusa a EE.UU. de construir una “realidad virtual” para robar los recursos a Venezuela
Trump subraya que él tiene la última palabra sobre el plan de paz negociado con Zelenski
Protege tu récord migratorio: cómo extender la estadía en EE.UU. con visa de turista

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.