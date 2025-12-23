El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país necesita Groenlandia por razones de “seguridad nacional” y mencionó que Dinamarca no invierte en este territorio.

“Lo necesitamos para la protección nacional. Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”, indicó Trump al ser consultado sobre sus últimas acciones con respecto a este territorio.

El mandatario también criticó a Dinamarca asegurando que “no invierten nada” en Groenlandia y agregó que “no tienen ejército”.

Trump dio estas declaraciones en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago tras haber designado el domingo al gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, como enviado especial de Estados Unidos para Groenlandia.

La designación de Landry generó rechazo en Copenhague y Nuuk, donde tanto Dinamarca como el Gobierno autónomo de Groenlandia reiteraron que la isla no está a la venta y exigieron respeto a su soberanía.

Cabe recordar que Trump ha afirmado en varias ocasiones que Estados Unidos “necesita” Groenlandia, isla que tiene abundantes recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

Elaborado con información de EFE.