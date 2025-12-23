Trump afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de “seguridad nacional”. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
Trump afirma que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de “seguridad nacional”. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
y mencionó que Dinamarca no invierte en este territorio.

“Lo necesitamos para la protección nacional. Necesitamos Groenlandia para la protección nacional”, indicó Trump al ser consultado sobre sus últimas acciones con respecto a este territorio.

El mandatario también criticó a Dinamarca asegurando que “no invierten nada” en Groenlandia y agregó que “no tienen ejército”.

LEA TAMBIÉN: Dinamarca contesta a Trump que no se puede “anexionar” Groenlandia

Trump dio estas declaraciones en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago tras .

reiteraron que la isla no está a la venta y exigieron respeto a su soberanía.

LEA TAMBIÉN: Trump nombra un enviado especial para Groenlandia para convertirla “en parte de EE.UU.”

Cabe recordar que isla que tiene abundantes recursos naturales, e incluso ha sugerido que podría explorar opciones para que pase bajo jurisdicción estadounidense.

Elaborado con información de EFE.

