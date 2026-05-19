La empresa estadounidense de servicios de taxi Uber Technologies Inc. ha aumentado su participación en la compañía alemana de entrega de comida a domicilio Delivery Hero SE hasta casi un 20%, lo que subraya sus ambiciones de contrarrestar la competencia de DoorDash Inc. fuera de Estados Unidos.

La empresa alemana dio la bienvenida al aumento de la inversión de Uber, que consideró es una confirmación de su estrategia empresarial.

El gigante de transporte por aplicación ahora posee 19.5% de Delivery Hero tras adquirir acciones e instrumentos adicionales, además de otro 5.6% en opciones, informó el lunes la compañía alemana en un comunicado. Eso eleva la participación de Uber desde el 7% que tenía en abril, cuando compró acciones de Delivery Hero por € 270 millones (US$ 318 millones) a su mayor accionista, Prosus NV.

“Uber puede o no adquirir derechos de voto adicionales o vender acciones de Delivery Hero SE dentro de los próximos 12 meses mediante compras u otros medios”, dijo Uber en un comunicado separado. “Actualmente, Uber no tiene intención de adquirir 30% o más” de los derechos de voto de Delivery Hero, agregó. Eso quedaría por debajo del umbral para tener una participación de control en la compañía.

Las acciones de Delivery Hero subieron 5.6% al cierre en Fráncfort. Los títulos de Uber avanzaron menos de 1%.

La empresa estadounidense de servicios de taxi Uber ha aumentado su participación en la compañía alemana de entrega de comida a domicilio Delivery Hero hasta el 19.5%. (Foto: AFP)

Uber, con sede en San Francisco, ha estado realizando adquisiciones activamente en el extranjero para fortalecer su posición internacional, donde rivales de su propio mercado, como DoorDash, hacen movimientos similares, incluida la adquisición del servicio británico de reparto Deliveroo.

La presencia de Delivery Hero en más de 60 países podría ayudar a Uber a tener una mejor visión de los mercados donde está detrás de la unidad Wolt de DoorDash, enfocada en Europa.

Las firmas estadounidenses buscan oportunidades en Europa en medio de una ola de consolidación en la industria de reparto de comida en línea, que ha tenido dificultades para recuperarse de los máximos alcanzados durante la pandemia.

Delivery Hero ha dicho que evalúa opciones para mejorar sus finanzas y operaciones, e inversionistas han presionado a la compañía para que realice una revisión estratégica. La semana pasada, el director ejecutivo de Delivery Hero, Niklas Östberg, decidió dejar el cargo después de que el inversionista activista Aspex Management aumentó su participación en la empresa e intensificó la presión para su salida.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE