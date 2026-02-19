El nuevo ciclo se desarrolla dentro de una estructura regional que también integra los mercados de Colombia y Ecuador, mientras el mercado peruano es visto como uno de los más dinámicos de América Latina por su potencial de crecimiento y evolución en el uso de la movilidad digital.

Mototaxis digitales como apuesta estratégica

Uno de los pilares más visibles de la nueva etapa de la compañía es el fortalecimiento de Uber Tuk, el servicio de mototaxis integrado a la aplicación, que se ha convertido en un componente central de la estrategia de crecimiento.

Se trata de un producto exclusivo del mercado peruano y, según la compañía, ha mostrado una expansión sostenida en los últimos meses desde su implementación a finales de 2024. La expectativa es que durante 2026 la demanda siga creciendo, especialmente en zonas donde este tipo de transporte forma parte habitual de la movilidad urbana, y se pueda llegar a un sector que muchas veces es informal.

“Es un producto que ha tenido mucha acogida y viene creciendo a muy buen ritmo. En el último semestre ha tomado bastante relevancia”, explicó Mendoza.

La ejecutiva incluso ha realizado visitas directas a zonas de alta demanda para observar el funcionamiento del servicio. Hace poco recorrió distritos de la zona norte de Lima, como Comas, donde conversó con conductores y analizó el comportamiento del mercado.

El objetivo no es solo ampliar la oferta, sino adaptarla a realidades locales. En muchas ciudades del país, las mototaxis ya forman parte del transporte cotidiano, por lo que su digitalización permite formalizar parte de la oferta existente, ampliar alternativas de menor costo y atraer nuevos perfiles de conductores.

Turismo y expansión territorial

El crecimiento territorial también está vinculado al turismo, uno de los segmentos que Uber identifica como prioritario y con alto potencial económico. Actualmente la plataforma tiene presencia en 30 ciudades del país y busca fortalecer su operación en destinos turísticos clave.

La estrategia apunta a asegurar que los visitantes encuentren una experiencia homogénea dentro de la aplicación, independientemente de la ciudad que visiten y el idioma que se hable. “Sabemos que el Perú tiene un flujo de turistas muy grande y queremos que tengan una experiencia muy parecida a lo largo del mundo”, afirmó la gerente general.

Ángela Mendoza, nueva gerente general de Uber en Perú, tiene experiencia en el cargo pues lo ejerce desde el 2022 en Colombia. (Foto: Uber)

Para ello, Mendoza viajará a ciudades estratégicas del Perú con el objetivo de evaluar condiciones reales de operación, desde el estado de las carreteras hasta los patrones de tráfico y la disponibilidad de conductores.

El crecimiento en regiones implica además enfrentar retos diferenciados. El país presenta realidades diversas en digitalización, bancarización y hábitos de movilidad, lo que obliga a Uber a ajustar su estrategia según la zona del país. Con esto, además, podría variar las opciones del portafolio que se ofrece a cada ciudad.

Como parte de su plan para fortalecer el segmento turístico, Uber ya inició acercamientos institucionales en regiones clave del país. Entre octubre y noviembre del año pasado, por ejemplo, sostuvo reuniones con autoridades vinculadas al turismo en Ica para explorar oportunidades de colaboración y evaluar cómo mejorar la movilidad de visitantes en la ciudad, en línea con el objetivo de fortalecer la experiencia turística y la conectividad local. Se espera que estas reuniones continúen en otras ciudades.

Más conductores para cubrir demanda

El aumento de cobertura territorial y el crecimiento del turismo han puesto en evidencia otro desafío: la necesidad de ampliar la base de socios conductores para responder a picos de demanda.

Eventos masivos, como la final de la Copa Libertadores 2025 o conciertos de Bad Bunny y Shakira, han generado momentos en los que Uber no ha logrado cubrir completamente las solicitudes de viajes.

Para enfrentar esa situación, la compañía busca fortalecer el atractivo de la plataforma para los conductores, tanto en ingresos como en temas de seguridad, así como mejorar la estabilidad de la oferta mediante incentivos, ajustes en el sistema de ganancias y herramientas que reduzcan riesgos durante el servicio.

Desde su llegada al país, más de 350 mil personas han generado ingresos como socios conductores en Uber, aunque la cifra fluctúa por la naturaleza flexible del modelo.