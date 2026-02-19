Uber cuenta con 40 funciones de seguridad para sus conductores y pasajeros. (Foto: Difusión)
Uber cuenta con 40 funciones de seguridad para sus conductores y pasajeros. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

La operación de Uber en Perú entra en una nueva etapa. Con la llegada de Ángela Mendoza a la gerencia general, la compañía busca consolidar su presencia en el país con una estrategia que combina expansión territorial, impulso al turismo y fortalecimiento de su infraestructura tecnológica y de seguridad. Además, busca consolidar un producto exclusivo del portafolio peruano: Uber Tuk.

TE PUEDE INTERESAR

Cabify, de automóviles a vans y ¿buses?: la apuesta por transporte de personal y logística
inDrive pisa el acelerador: en ruta a la electromovilidad y mayor financiamiento en 2026
Uber, InDrive, y otras apps de taxi: Sunat precisa quién paga el IGV en estos casos
Uber: pasajeras y conductoras podrán escoger viajar solo con mujeres

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.