Estudio de ASPEC, Ipsos y el Observatorio de Plataformas evaluó a Uber, DiDi, Cabify, InDrive y Yango. Foto: referencial
A través del estudio Movilidad digital sin reglas: riesgos al consumidor y la urgencia de regular en el Perú, desde Aspec, Ipsos y el Observatorio de Plataformas, señalaron en qué nivel de seguridad se encuentran las cinco principales aplicaciones de taxi que operan en el Perú:

Sebastián Alvarado, representante de ASPEC, detalló que Yango tiene la mejor calificación (4.25 puntos), seguida de Cabify (3.25), InDrive (2.5), Uber (1.25) y DiDi (1.0).

Además, , y somete posibles conflictos de los usuarios a cortes extranjeras como Países Bajos y Chipre.

Reveló también el reporte que que trasladan la responsabilidad al consumidor”.

Mientras que InDrive, tiene términos y condiciones “irrazonables” donde no garantiza “calidad, idoneidad, seguridad o habilidad de los terceros proveedores”.

Sandra Turriate, representante de Ipsos Perú, aclaró que el trabajo de campo se realizó bajo la modalidad “cliente incógnito” en 70 viajes vía apps, realizados entre diciembre del 2025 y enero del 2026.

Por ejemplo, el 23% de los viajes en taxi por app registró cancelaciones antes de concretarse y solo el 18% mostró el SOAT visible.

En tanto, Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas - Perú, mencionó que los taxis de aplicativos en Perú:

  • No poseen reconocimiento legal y jurídico en la normativa nacional
  • Tampoco hay barreras de entrada al mercado de la movilidad
  • El MTC no tiene cuenta con habilitación legal para regularlas
  • Fiscalización ausente, dispersa y limitada
  • Discrecionalidad en la solicitud de requisitos, como licencias, SOAT, antecedentes, etc.

“Este esquema fragmentado y la ausencia de una norma sectorial moderna ha debilitado la fiscalización y propicio para la proliferación de servicios manifiestamente ilegales que se intentan normalizar. El caso más grave, es el transporte ilegan en motocicletas lineales”, relató.

