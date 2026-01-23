¿Cómo varía el mercado laboral para los mayores de 44 años? | Foto: Andina
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Si bien la población ocupada (que cuenta con algún tipo de trabajo) en Lima Metropolitana creció un 3% en 2025, alcanzando a más de 5.6 millones, se observó un mayor dinamismo en un grupo en específico: los trabajadores de 45 años a más aumentaron 8% respecto al 2024.

