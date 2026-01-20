Así lo refleja el 29th Annual Global CEO Survey de PwC. La consultora compartió los resultados específicos de Perú con Gestión. ¿La conclusión más resaltante? Los empresarios peruanos son los que más fe le tienen a la IA para sus compañías.

Especialistas señalan cómo interpretar este entusiasmo por el mayor reflejo de la innovación tecnológica reciente de la humanidad. Los jóvenes, que son el grupo al que más le cuesta conseguir un trabajo formal en el país, ¿tienen de qué preocuparse? Acá te lo contamos.

Una confianza en la IA mayor en Perú

Los resultados de la encuesta de PwC reflejan que, en el Perú, la adopción de la IA tendrá un impacto marcado en los perfiles más operativos de las empresas, es decir, los de menor escala dentro de las organizaciones.

El 63% de las empresas prevé una disminución en el número de empleados junior en los próximos 3 años. En el caso de los trabajadores en nivel intermedio, el 59% considera que no habrá mayor cambio. Para los senior, el 65% tampoco cree que la plana laboral cambie.

Al comparar estos datos con los resultados de la consulta a nivel global y Latinoamérica, se observa que los CEO peruanos siguen la misma tendencia. Pero la apuesta es más remarcada en el Perú.

A nivel global, el 49% de los empresarios consultados consultados espera que la IA reduzca su cantidad de empleados junior. En la región, el porcentaje sube a 58%.

Para Orlando Marchesi, Socio Principal de PwC Perú, la apreciación comentada sigue siendo una percepción, ya que aún no se percibe esa reducción de las contrataciones “por culpa” de la IA en el mercado laboral nacional.

Otros resultados de la propia 29th Annual Global CEO Survey así lo indican. Solo el 18% de las empresas consultadas en Perú reporta que la IA aumentó sus ingresos en los últimos 12 meses.

“No es la misma escala, pero podemos compararlo con lo que pasó a principios de los ochenta, donde las máquinas reemplazaron mano de obra industrial. Por adaptación, esas personas buscan otro tipo de trabajos. Creería que eso pasará con la IA: no reemplazará 100% a las personas, pero sí probablemente se requieran menos jóvenes”, sostuvo Marchesi.

Por su parte, Carlos Casas, investigador de la Universidad del Pacífico (UP), cree que la tendencia se confirmará en los próximos años con certeza.

“En la educación, hoy hay más diferencias entre los que acceden a cosas como la IA y quienes no. Positivamente hablando, habrán menos junior, pero más calificados en el uso de estas herramientas”, planteó.

“Competirían” con los más vulnerables del mercado laboral peruano

Los junior son precisamente los jóvenes, que hoy ya tienen severas complicaciones para ingresar al mercado laboral peruano, como ha reportado Gestión en varias oportunidades a lo largo del 2025.

Hasta el cierre del año pasado, el empleo para personas ocupadas de 14 a 24 años alcanzó más de 3 años en rojo: ya van 38 períodos consecutivos a la baja. Así las cosas, solo 1 de cada 10 trabajos es para los jóvenes en Lima Metropolitana, donde operan las principales empresas del Perú.

La situación es más crítica, si se toma en cuenta que es contracíclica al movimiento del mercado laboral peruano en conjunto. Si bien los sueldos promedios han crecido en todos los segmentos, los jóvenes registran los menores incrementos (4.1%) entre 2025 y 2024, frente a mejores resultados para el grupo de mayores de 45 años (8.5%).

Por eso, a pesar de que siga siendo una percepción, Marchesi sí ve motivos de preocupación. Si los jóvenes ya encuentran desafíos para trabajar en condiciones óptimas, ahora tendrían que enfrentarse a la IA, que puede realizar actividades que ellos también.

“Son los que tienen mayor desempleo y subempleo. Como país debemos entrenar a estas personas que son el primer nivel de ingreso a las organizaciones. No podemos dejar todo en manos de la IA”, comentó.

Para Casas, lo anterior podría implicar un ajuste “doloroso” del mercado laboral con un reperfilamiento en la oferta, si es que el Estado no atiende desde ahora la actualidad ya problemática del empleo juvenil.

“Hoy no se discute, sin duda la IA es una herramienta que aumenta la productividad, pero ¿qué pasará con los que no tengan acceso? El gobierno debe precisar qué le ofrece a estos jóvenes, que cada vez son más, que terminan sus estudios y ven que sus títulos no valen nada", lamentó.