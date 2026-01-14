Un estudio de Talana -startup de recursos humanos- sobre tendencias laborales en Perú revela que casi la mitad de los profesionales (44%) ya utiliza herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Gemini o Perplexity en su trabajo cotidiano, mientras que el 81% continúa empleando programas ofimáticos tradicionales.

La investigación, realizada entre 500 profesionales del sector privado en Lima Metropolitana, muestra cómo el trabajador peruano convive entre lo tradicional y lo emergente: “un pie en la ofimática, otro en la IA”.

Los sectores que lideran la adopción de estas tecnologías son TI (64%), Finanzas (54%) y Recursos Humanos (52%), seguidos por Marketing (48%), Ventas (41%) y Operaciones (35%) .

Sin embargo, existe una brecha preocupante, ya que solo el 26% de los profesionales recibe capacitación formal en IA.

“La adopción de IA está superando la capacidad de las empresas para capacitar a sus equipos. Este desfase representa un riesgo importante”, señala Daniel Abusabal, Country Manager de Talana en Perú. “Las compañías que comprendan que capacitar es la nueva competitividad serán las que logren convertir la IA en ventaja humana, no en amenaza”.

El estudio, que incluyó a profesionales de Generación Z (40.2%), Millennials (51.6%) y Generación X (8.2%), revela que cada grupo generacional tiene su propia aproximación a estas tecnologías. La Generación Z, en particular, muestra mayor naturalidad en su uso.

Contrario a los temores sobre el reemplazo laboral, el 60% de los profesionales peruanos no teme ser desplazado por la IA y la ve como una aliada. Este optimismo se mantiene consistente entre generaciones: 64% de la Gen Z, 57% de Millennials y 63% de la Gen X no se encuentran preocupados.

“El futuro del trabajo no será humano o artificial, será humano con inteligencia artificial”, afirma Abusabal. “La tecnología puede automatizar procesos, pero solo las personas pueden dar propósito, empatía y dirección. El desafío no es sobrevivir a la IA, sino aprender a trabajar con ella para elevar el potencial humano”.

El estudio consideró profesionales mayores de 24 años, con al menos 3 años de experiencia, trabajando en empresas de más de 50 colaboradores, de los cuales 53.6% fueron mujeres y 46% hombres.