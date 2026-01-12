Apple y Google anunciaron una alianza estratégica para integrar los modelos de inteligencia artificial Gemini y la tecnología en la nube de Google en las futuras funciones de IA de Apple, incluida una versión más personalizada de Siri que se lanzará este año.

Ambas compañías informaron que han firmado un acuerdo de colaboración plurianual mediante el cual la próxima generación de modelos base de Apple se apoyará en los modelos Gemini y en la infraestructura en la nube de Google. Esta tecnología impulsará las nuevas capacidades de Apple Intelligence en dispositivos como el iPhone y otros productos del ecosistema de la firma de Cupertino.

De acuerdo con la declaración conjunta, tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de inteligencia artificial de Google ofrece la base más sólida para el desarrollo de sus modelos fundamentales. Las empresas señalaron que esta integración permitirá ofrecer nuevas experiencias a los usuarios sin modificar los estándares de privacidad de Apple.

Apple precisó que Apple Intelligence continuará ejecutándose tanto en los dispositivos de los usuarios como a través de su sistema Private Cloud Compute, diseñado para procesar información de manera segura.

Actualmente, los usuarios de Apple también pueden configurar sus equipos para permitir la integración de Apple Intelligence con ChatGPT, de OpenAI.

Los modelos Gemini de Google servirán como base para la próxima generación de funciones de inteligencia artificial de Apple. (Foto: AFP)

LEA TAMBIÉN: Musk dice que pasará a código abierto el nuevo algoritmo de X en una semana

IMPACTO EN EL MERCADO

El anuncio tuvo un efecto inmediato en los mercados. Las acciones de Alphabet, matriz de Google, llegaron a subir hasta 1.7% en la jornada y su capitalización de mercado superó los US$ 4 billones, mientras que los títulos de Apple registraron un avance inferior al 1%.

Google confirmó posteriormente que su tecnología de inteligencia artificial respaldará una nueva versión de Siri prevista para este año, luego de que Apple retrasara previamente la actualización debido a dificultades en el desarrollo de funciones avanzadas de IA.

El anuncio impulsó las acciones de Alphabet hasta 1.7% y elevó su capitalización de mercado por encima de los US$ 4 billones. (Foto referencial: freepik.es)

LEA TAMBIÉN: La entrada en vigor de una ley antimonopolio en Japón fuerza cambios en Apple y Google

ALCANCE DEL ACUERDO

Aunque los términos financieros del acuerdo no fueron revelados oficialmente, Bloomberg informó que Apple habría evaluado un pago cercano a US$ 1,000 millones anuales por una alianza de este tipo. Apple no emitió comentarios adicionales tras el anuncio.

La alianza refuerza la posición de Google como proveedor clave de modelos e infraestructura de inteligencia artificial y permite a Apple acelerar la incorporación de capacidades avanzadas de IA en su ecosistema, en un contexto de creciente competencia entre los grandes actores tecnológicos.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE