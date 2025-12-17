La traducción de la Biblia es una tarea ardua.
La traducción de la Biblia es una tarea ardua.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
The Economist
The Economist

En esta época del año, millones de personas acuden a la iglesia. Incluso las ovejas que se han alejado del rebaño del Señor suelen encontrar el camino de vuelta en Navidad. Vienen a escuchar la historia de María, José y el Niño Jesús, acostado en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.