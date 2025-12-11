La revista Time nombró el jueves como personalidad del año a los “arquitectos de la Inteligencia Artificial (IA)”, por considerar que su trabajo en el desarrollo de esta tecnología de vanguardia está transformando la humanidad.

Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; y Elon Musk, de xAI, figuran entre los empresarios que “han tomado el volante de la Historia, desarrollando tecnología y tomando decisiones que están remodelando el panorama de la información, el clima y nuestros medios de vida”, señaló la revista estadounidense.

“Reorientaron la política gubernamental, alteraron las rivalidades geopolíticas y llevaron robots a los hogares. La IA emergió, podría decirse, como la herramienta más relevante en la competencia entre grandes potencias desde el advenimiento de las armas nucleares”, añadió Time.

La revista representó en una de sus portadas a ocho empresarios del rubro sentados en una viga suspendida sobre una ciudad, en una ilustración que recrea una icónica fotografía de 1932 de un grupo de obreros de la construcción durante su descanso en un rascacielos de Nueva York.

Esta imagen de portada de revista, cortesía de TIME/Persona del Año de TIME, obtenida el 11 de diciembre de 2025, muestra la portada de la revista TIME, donde se anuncia a los "Arquitectos de la IA" como Persona del Año 2025 de TIME. Presenta una pintura de Jason Seiler para TIME. En la portada, de izq. a der., aparecen Mark Zuckerberg, CEO de Meta; Lisa Su, CEO de Advanced Micro Devices; Elon Musk, CEO de xAI; Jensen Huang, CEO y presidente de Nvdidia; Sam Altman, CEO de Open AI; Demis Hassabis, CEO de DeepMind Technologies; Dario Amodei, CEO de Anthropic; y Fei-Fei Li, CEO de World Labs.

Los empresarios en la imagen son el jefe de Meta, Mark Zuckerberg; Lisa Su, de la empresa de semiconductores AMD; Elon Musk, de xAI; Jensen Huang, de Nvidia; Sam Altman, de OpenAI; Demis Hassabis, de la división de IA de Google, DeepMind; Dario Amodei de Anthropic y, por último, la experta de la Universidad de Stanford, Fei-Fei Li, considerada la “madrina” de la IA.

La revista había elegido a Donald Trump como la personalidad del año en 2024.

La distinción, concedida desde 1927, suele destacar personalidades influyentes en la escena internacional, aunque no necesariamente populares o que cuentan con el apoyo de la revista. Su lista incluye personajes como Adolf Hitler en 1938, hasta la estrella pop Taylor Swift en 2023.