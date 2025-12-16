El jefe del plan de gobierno de Alianza Para el Progreso (APP), José Salardi, detalló la estrategia del plan de gobierno de dicha agrupación busca revolucionar al Perú.

“Nuestro objetivo es tener un crecimiento anual a partir del 2027 que acelerará la actividad económica del país, generará empleo y desarrollo multisectorial que, por supuesto, llegará a las regiones”, expresó.

En esa línea indicó que uno de los grandes objetivos de los 5 años de gobierno será adjudicar US$ 80 mil millones en proyectos de infraestructura a lo largo de todo el país para cerrar brechas”, subrayó.

Por otra parte, -siguió Salardi- la corrupción es un serio problema y se debe abordar. En esa línea, resaltó que varios países hermanos ya están utilizando la Inteligencia Artificial (IA) con sistemas comprobados, es el caso de Brasil, España y Colombia que pueden servir de base. “La IA también puede ayudar a transparentar las compras públicas”, indicó.

Las declaraciones de Salardi se dieron en el marco de un encuentro nacional entre candidatos de APP a diputados en Lima, liderado por el candidato presidencial, César Acuña Peralta.

Acuña Peralta manifestó “que cuando crece la economía, gana la gente; cuando hay inversión, gana la gente; y cuando hay trabajo, gana la gente. APP busca cambiar la vida de los peruanos, y principalmente, beneficiar a los ciudadanos de escasos recursos.