El jefe del plan de gobierno de APP indicó que uno de los grandes objetivos del partido ante un posible gobierno será adjudicar US$ 80 mil millones en proyectos de infraestructura. Foto: Agencia Andina.
busca revolucionar al Perú.

“Nuestro objetivo es tener un crecimiento anual a partir del 2027 que acelerará la actividad económica del país, generará empleo y desarrollo multisectorial que, por supuesto, llegará a las regiones”, expresó.

En esa línea indicó que uno de los grandes objetivos de los 5 años de gobierno será adjudicar US$ 80 mil millones en proyectos de infraestructura a lo largo de todo el país para cerrar brechas”, subrayó.

Por otra parte, -siguió Salardi- la corrupción es un serio problema y se debe abordar. En esa línea, resaltó que varios países hermanos ya están utilizando la Inteligencia Artificial (IA) con sistemas comprobados, es el caso de Brasil, España y Colombia que pueden servir de base. “La IA también puede ayudar a transparentar las compras públicas”, indicó.

Las declaraciones de Salardi se dieron en el marco de un encuentro nacional entre candidatos de APP a diputados en Lima, liderado por el candidato presidencial, César Acuña Peralta.

Acuña Peralta manifestó “que cuando crece la economía, gana la gente; cuando hay inversión, gana la gente; y cuando hay trabajo, gana la gente. APP busca cambiar la vida de los peruanos, y principalmente, beneficiar a los ciudadanos de escasos recursos.

