El partido Alianza para el Progreso (APP) anunció sus listas de precandidatos para las Elecciones Generales 2026, donde se resalta la precandidatura presidencial de Cesar Acuña junto a Alejandro Soto y Jessica Tumi para la vicepresidencia.

A través de un documento, el partido presentó esta lista, la cual también abarca los precandidatos para el próximo Congreso bicameral, tanto para Senadores como para Diputados.

Asimismo, la organización política también presentó sus precandidatos al Parlamento Andino.

La Dirección Nacional Electoral (DINAE) informó que las listas fueron inscritas para participar en las Elecciones Primarias mediante delegados, la cual está incluida dentro del proceso de las Elecciones Generales 2026.

El 31 de octubre de 2025 es la fecha límite establecida para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos que participarán en las elecciones primarias previas a las elecciones generales del 2026, según el cronograma electoral vigente.