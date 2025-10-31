Fuerza y Libertad oficializó su fórmula presidencial, la cual estará conformada por Fiorella Molinelli. La acompañan Gilbert Violeta como primer vicepresidente y María Pariona en la segunda vicepresidencia.

“Unimos experiencia con juventud, conocimiento con sensibilidad. Estamos listos no solo para ganar, sino para gobernar con eficiencia y responsabilidad”, señaló Molinelli, quien destacó que su equipo representa una visión democrática, descentralizada y enfocada en resultados.

En agosto El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió inscribir a la alianza electoral "Fuerza y Libertad", conformada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú. La solicitud fue presentada el 2 de agosto de 2025 por su personero legal titular, Álvaro Mauricio Viera Requena.

Fiorella Molinelli Foto: GEC.

Tras la revisión de los documentos y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas, la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) validó la inscripción. La alianza cumplió con presentar actas, reglamento electoral y el acuerdo conjunto de participación.

Batalla Perú, es liderado por el exgobernador regional de Junín Zósimo Cárdenas y Fuerza Moderna, encabezado por la propia Morinelli.