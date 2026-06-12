Epson, multinacional japonesa especializada en soluciones de impresión, abrió su primer showroom exclusivo dentro de la tienda Hiraoka de Independencia, en una movida con la que la compañía de tecnología de impresión y proyección busca ampliar su presencia en el canal retail y captar al consumidor de uno de los principales polos comerciales de Lima Norte.

El espacio opera como punto de exhibición del portafolio de la marca dentro de la tienda, con demostraciones de producto y asesoría en el punto de venta. La firma apuesta por este formato para impulsar la conversión de compra de equipos de impresión y proyección.

Entre las soluciones exhibidas figura la línea de proyectores Epson Lifestudio —modelos EF-61, EF-71 y EF-72—, orientada al entretenimiento en el hogar.

“Con la apertura de este nuevo espacio en Hiraoka Independencia reafirmamos nuestra estrategia de acercar la innovación de Epson a más consumidores en el Perú a través de experiencias reales en el punto de venta. Lima Norte es una zona clave dentro de nuestra estrategia de expansión retail, y este espacio nos permite mostrar cómo nuestras soluciones responden a distintas necesidades del hogar y la productividad”, señaló Belén Terán, Product Manager de Videoproyectores de Epson Perú.

Con esta apertura, Epson continúa ampliando su red de puntos de venta en el mercado peruano, donde mantiene presencia en los segmentos de impresión y proyección.

El nuevo espacio permitirá conocer y experimentar las últimas soluciones de impresión y proyección de la marca en uno de los principales puntos de venta de tecnología.

Epson entra al mercado de software para cocinas y va más allá de las impresoras

En Colombia, hace poco, Epson lanzó TrueOrder, un software de gestión de cocinas que la compañía presentó en la feria Alimentec 2026. El producto marca su entrada al mercado de software de operación gastronómica, más allá de su negocio tradicional de hardware de impresión y punto de venta.

La herramienta funciona como un Sistema de Exhibición de Cocina (KDS): centraliza los pedidos que llegan desde cajas, quioscos de autoservicio y plataformas de delivery, y los ordena en pantallas digitales, reemplazando los tiquetes de papel.

En Perú, el año pasado, la compañía concentró su apuesta en los proyectores para el hogar, donde proyectó un crecimiento de triple dígito apoyado en la baja penetración del segmento y en nuevos modelos de la línea EpiqVision, de proyectores inteligentes y portátiles. La firma esperaba que estos equipos llegaran a representar el 20% de su facturación total.

En impresión, una categoría más madura, Epson mantiene una participación superior al 60% en el hogar y ha venido ampliando su portafolio para los segmentos Home y SoHo. La campaña escolar concentra el 32% de la facturación anual, y la compañía continúa expandiendo su cobertura a través de su red de mayoristas, distribuidores y retailers.