Para quienes superan los 40 años, una marca que permanece en la memoria es Toshiba, cuyas laptops fueron durante años las más populares. En el mercado peruano, HP dominó por mucho tiempo el segmento de computadoras portátiles. No obstante, fue desplazada por la japonesa Toshiba, que en 2012 y 2013 la superó tanto en número de unidades importadas como en valor. De acuerdo con Dominio Consultores, en 2013 Toshiba alcanzó importaciones por US$ 118 millones, mientras que HP se quedó en US$ 93 millones.

No obstante, el mismo reporte señaló que para 2016 Toshiba había descendido al sexto lugar en las preferencias del mercado, y en 2017 cayó al noveno puesto. En 2018, la marca prácticamente desapareció del panorama local. Un año después, en 2019, la compañía vendió su división de computadoras personales a Sharp, que la rebautizó como Dynabook , una marca que ahora busca retomar protagonismo en el mercado peruano. ¿Cómo planea lograrlo?

En diálogo con Gestión, la country manager de la marca, Noemi Sangana, mencionó que Dynabook —antes Toshiba— está presente en el mercado peruano desde 2020, operando principalmente como proveedor del Estado, con un enfoque especial en los gobiernos regionales y entidades públicas. “Arrancamos en 2020 y, desde entonces, hemos experimentado un crecimiento, sobre todo en iniciativas vinculadas a la educación”, comentó.

La importación de equipos portátiles se realiza a través de alianzas con Ingram Micro y Compudiskett. En este esquema, Dynabook introduce equipos conforme a los requerimientos específicos de cada licitación pública. En particular, Ingram se encarga del proceso de importación, seguimiento del ensamblaje, gestión de permisos y facturación a los canales certificados.

Como marca nueva en el mercado, esperaban alcanzar inicialmente una participación de entre 5% y 10%. Sin embargo, lograron superar esa meta con creces, alcanzando una cuota de mercado estimada entre 20% y 25%.

Ese crecimiento, detalló, se dio entre finales de 2021 e inicios de 2022, periodo en el cual decidieron registrarse en el portal de Perú Compras, la plataforma oficial de adquisiciones del Estado Peruano, lo que les permitió consolidar su participación como proveedores del sector público, especialmente en el rubro educativo.

Una de las ventajas de Dynabook es su modelo de producción. “Contamos con fábricas propias y no necesitamos mantener grandes inventarios", dijo Noemi Sangana, country manager de Dynabook Peru. Foto: GEC

Apunta ahora al sector privado: ¿cómo?

Consultada sobre las proyecciones para este año y los objetivos hacia 2026, señaló que Dynabook está concentrando sus esfuerzos en convertirse en proveedores el sector privado, con un enfoque particular en empresas que requieren computadoras portátiles, como las compañías mineras , que las adquieren para utilizarlas en proyectos ejecutados bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

“Nuestra proyección para este año se centra en impulsar el crecimiento en el mercado privado. Estamos acompañando a diversas empresas y vemos una gran oportunidad para expandirnos en este segmento. Estimamos un crecimiento de aproximadamente 30%, principalmente en ventas”, argumentó.

En concreto, la marca está participando actualmente en dos procesos privados y proyecta un número similar de iniciativas para 2026. “Ya tenemos dos adjudicaciones privadas al 80% de cierre y se vienen dos más. Estamos trabajando de la mano con empresas mineras que tienen alto compromiso social mediante OxI”, añadió.

Respecto al comportamiento del mercado en lo que va de 2025, la ejecutiva manifestó que Dynabook ha logrado mantener su presencia, aunque evitó proporcionar cifras concretas debido al contexto actual.

Añadió que Dynabook tendrá como una de las principales novedades para 2026 será el ingreso a Perú de su línea de tablets y chromebooks . “La apertura de estas nuevas líneas se da a partir de necesidades concretas de clientes privados”, precisó la ejecutiva.

El proceso para introducir estas líneas implica cumplir con permisos y documentación exigida por el país. “No basta con querer traer Chromebooks. Hay que justificarlo con demanda real y cumplir los requisitos normativos”, argumentó.

La country manager de la marca indicó que, durante estos cinco años, Dynabook se ha enfocado principalmente en el mercado B2B. Foto: Andina

¿Interés por el mercado B2C?

La country manager de la marca indicó que, durante estos cinco años, Dynabook se ha enfocado principalmente en el mercado B2B, atendiendo al Estado peruano e iniciando un acercamiento al sector privado a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Sin embargo, no descartó la posibilidad de que la empresa incursione en el segmento de consumo (B2C) y retail, aunque reconoció que aún no se dan las condiciones para dar este paso.

¿De qué depende esta incursión? De acuerdo con Sangana, el principal obstáculo para regresar al canal retail es la diferencia en la configuración y precios entre las líneas comerciales (B2B) y las de consumo. “La línea de consumo es más económica y de entrada. Mientras que las B2B tienen configuraciones más robustas, licencias como Windows Professional y Office. En cambio, en consumo se ofrece Windows Home o incluso versiones sin licencia”, explicó.

Adicionalmente, señaló que el precio es el principal factor decisivo en el mercado masivo. “En el estudio de mercado que hicimos antes de ingresar a Perú, detectamos que el consumidor final se guía casi exclusivamente por el precio, sin considerar certificaciones o durabilidad del equipo. En ese contexto, nuestros precios no eran competitivos frente a otras marcas que sacrifican características técnicas para reducir costos”, afirmó.

Sangana también advirtió que el mercado de consumo sigue afectado por un exceso de inventario que se remonta a la pandemia. “Durante el 2020 y 2021 se vendía todo, incluso laptops de generaciones anteriores. Pero luego muchas marcas sobrecargaron su inventario esperando mantener esa demanda, y no fue así. Hoy muchos mayoristas siguen liquidando stock acumulado desde 2021 y 2022”, manifestó.

