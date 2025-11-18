Hiraoka continúa fortaleciendo su presencia en Lima con la apertura de una nueva tienda en San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más poblado de la capital. Con esta expansión, la empresa alcanza cinco establecimientos en la ciudad, reafirmando su objetivo de mantenerse cercana a las familias peruanas y facilitarles el acceso a tecnología.

La inauguración del local, realizada el sábado 15 de noviembre, marca un paso importante dentro de su plan de crecimiento. La apertura ocurre poco después de que la compañía celebrara su 61 aniversario en el mercado peruano.

El establecimiento de San Juan de Lurigancho ha sido diseñado para brindar una experiencia de compra moderna, completa y eficiente.

La apertura de Hiraoka en SJL ocurre poco después de que la compañía celebrara su 61 aniversario en el mercado peruano.

¿Cómo es la nueva tienda Hiraoka en SJL?

La nueva tienda de Hiraoka en San Juan de Lurigancho se ubica en la Av. Fernando Wiesse 3098, en el cruce con la Av. El Bosque, también conocida como Av. Próceres de la Independencia. Este punto estratégico permite un acceso rápido para miles de vecinos del distrito.

De acuerdo con Perú Retail, el establecimiento ha sido diseñado para brindar una experiencia de compra superior y cuenta con una superficie total de 1,200 metros cuadrados, distribuidos en una infraestructura que incluye cinco pisos comerciales, además de una azotea y tres sótanos que complementan el espacio operativo.

Los cinco niveles de la tienda están organizados para ofrecer una amplia variedad de categorías. Una zona destacada es la dedicada a electrohogar, donde se exhiben líneas completas de electrodomésticos, equipos de refrigeración, lavado y limpieza. También se incluyen productos de cocina, menaje, máquinas de coser y herramientas.

La tienda de Hiraoka en SJL cuenta con una superficie total de 1,200 metros cuadrados, distribuidos en una infraestructura que incluye cinco pisos comerciales. (Foto: Iván Álvarez A.)

¿Qué líneas tiene el nuevo local de Hiraoka?

La nueva tienda Hiraoka en San Juan de Lurigancho propone un portafolio que comprende desde televisores y laptops para todo tipo de necesidades, hasta cocinas y electrodomésticos.

En las diferentes categorías, la cadena tiene a distintas marcas como Samsung, LG, Apple, Xiaomi, HP, Lenovo y Oster.