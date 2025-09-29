La cadena Supermercados Holi sigue avanzando en su plan de expansión y acaba de sumar un nuevo local en Lima. El pasado viernes, inauguró Holi Magdalena, la séptima tienda de la compañía en la capital y ubicada en el distrito de Magdalena del Mar.

Con un espacio de 400 m2 y una terraza para los clientes, el establecimiento busca diferenciarse de los formatos tradicionales. Durante su primer día, la tienda alcanzó ventas superiores a S/ 15,000 en cinco horas, lo que confirma la expectativa generada en la zona.

La propuesta de Holi combina cercanía, precios accesibles y un surtido dinámico que se ajusta a cada distrito. En este nuevo local, el portafolio supera los S/ 500,000 en productos, con categorías ampliadas y una fuerte apuesta por alimentos “ready to eat”, como hamburguesas y pollo a la brasa para atender la demanda de trabajadores de oficinas en el área.

Además, la cadena incorporó un horario extendido de atención para captar distintos perfiles de clientes a lo largo del día y consolidar su presencia en el distrito. Con esta apertura, Holi refuerza su compromiso de transformar la experiencia de compra en Lima y adelanta que seguirá evaluando nuevas ubicaciones en la capital y en provincias.

Supermercados Holi ha recibido propuestas para llegar a provincias como Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Tacna, Loreto e Iquitos. (Foto: Supermercados Holi).

Plan de expansión en Lima y provincias

Supermercados Holi anunció un ambicioso plan de crecimiento para este año. En conversación con Gestión, su gerente general, Eduardo Wong, señaló que la marca aún busca posicionarse en distritos clave como San Miguel, el Callao y La Molina.

Para tal expansión, cuentan con un financiamiento cercano a US$ 5 millones, respaldado por inversionistas de Colombia, Brasil y Estados Unidos.

Sobre su crecimiento en el país, Wong señaló que han recibido propuestas para llegar a provincias como Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa, Tacna, Loreto e Iquitos. “Si surge la opción de cerrar un local en Lima Moderna, optaremos por ello, ya que las zonas periféricas tienen una gran densidad poblacional, aunque predominan las tiendas de conveniencia como Mass. Por ello, preferimos ubicarnos en barrios más tradicionales”, agregó.

El ejecutivo también reconoció que existe interés en explorar el mercado internacional. “La intención de nuestros inversionistas es expandirnos por toda Latinoamérica. Aunque no tenemos un plan formal para la expansión internacional aún, estamos considerando países como Colombia y Bolivia, que presentan oportunidades en el sector retail”, señaló, enfatizando que, por ahora, el foco principal seguirá en el mercado peruano.