Estudio de Clientes Anónimos evidencia ciertas debilidades en tiendas de principales centros comerciales de la capital. (GEC)
Estudio de Clientes Anónimos evidencia ciertas debilidades en tiendas de principales centros comerciales de la capital. (GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Mayumi García
mailMayumi García

Al finalizar el 2025, la proyección de crecimiento del sector retail es alcanzar ventas superiores en 4% con relación al año pasado, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). De hecho, de acuerdo a dicho gremio, el avance de este sector está apalancado en la diversificación de formatos, la digitalización y una recuperación progresiva del consumo privado; sin embargo, existen otros aspectos que también ayudarían a rentabilizar y actualmente estarían pasando desapercibidos, advirtió un estudio de la investigadora de mercados Clientes Anónimos.

TE PUEDE INTERESAR

Ventas del sector retail superarían expectativas favorecidas por retiro de las AFP
Del horno al retail: Turrones Calderón avanza con su expansión
Flora & Fauna acelera expansión en Lima y potencia e-commerce del retail saludable

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.