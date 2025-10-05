Este 2025, en plena temporada alta, la compañía busca dar un paso más en su proceso de expansión. Foto: GEC.
Este 2025, en plena temporada alta, la compañía busca dar un paso más en su proceso de expansión. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

Octubre es sinónimo de tradición, devoción y también de turrón. Cada año, la demanda por este dulce típico crece con fuerza durante la campaña vinculada al Señor de los Milagros, llegando a concentrar alrededor del 40% de las ventas anuales de las principales marcas del sector, según ASPAN.

TE PUEDE INTERESAR

Exportaciones de turrón sumaron más de US$ 200,000
San José y su plan para crecer más allá del turrón: apuntan a llegar a 13 países
Turrón peruano llega a trece destinos internacionales: ventas a EE. UU. avanzan 22%

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.