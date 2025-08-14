Falabella impulsa su crecimiento en Perú con más ventas, expansión comercial y nuevas estrategias digitales.
En el segundo trimestre de 2025, mostró un sólido avance al incrementar sus ingresos un 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según un informe del . Las ventas en tiendas comparables (SSS) subieron 4,0%, impulsadas por un aumento de transacciones tanto en el formato tradicional Tottus (+1%) como en el formato de descuentos Precio Uno (+8%).

El formato Precio Uno, orientado a precios bajos y compras de proximidad, lideró el crecimiento del grupo con un alza del 10% en ventas. Las categorías de carnes y frutas & verduras se mantuvieron como las de mayor dinamismo, contribuyendo de manera significativa al resultado general.

En , el canal online avanzó 17% frente al año anterior, gracias a un surtido más amplio, entregas más rápidas y promociones exclusivas, lo que fortaleció la fidelidad de clientes y atrajo nuevos compradores que buscan conveniencia.

El informe también detalla que el gasto operativo en Perú aumentó 11,6%, debido principalmente al incremento del salario mínimo y a la apertura de la tienda Punta Hermosa a fines de 2024, lo que refleja la apuesta de Tottus por ampliar su cobertura geográfica.

También Sodimac consolida su presencia

En mejoramiento del hogar, los ingresos en crecieron 12,9% interanual (+9,4% en moneda local), con ventas en tiendas comparables (SSS) al alza de 12,6%. El crecimiento se apoyó en clientes profesionales (PRO) y retail, con fuerte demanda en terminaciones y artículos para el hogar.

La compañía completó la conversión de ocho tiendas Maestro al formato , lo que ha potenciado las ventas.

Y Mallplaza amplía su red

En el negocio inmobiliario, Mallplaza avanza con la ampliación de sus centros comerciales en Angamos, Trujillo y Piura, dentro de un plan regional de expansión de 225.000 m² de superficie arrendable.

También sumó un nuevo formato premium outlet en Open Plaza Atocongo para diversificar la oferta y atraer más visitantes.

Grupo Falabella se expande rápido en Perú

En su informe, reportó que cerró el segundo trimestre de 2025 con un crecimiento de ingresos del 11,1% en , un aumento de la ganancia bruta del 22,1% y un margen bruto de 33,4%, tres puntos porcentuales más que en 2024. La rentabilidad operativa (EBITDA) avanzó 43,5%, con un margen del 10,2%, respaldada por mejoras en eficiencia y control de costos.

registró un aumento de 10,9% en ventas SSS (Same Store Sales) y un salto de 26% en su canal online durante las , con vestuario y tecnología como categorías más dinámicas.

El margen EBITDA en el país mejoró a 11% (+157 puntos base) gracias a una gestión más eficiente de inventarios y a una menor presión promocional.

