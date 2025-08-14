En el segundo trimestre de 2025, Tottus mostró un sólido avance al incrementar sus ingresos un 8,8% respecto al mismo periodo del año anterior, según un informe del Grupo Falabella. Las ventas en tiendas comparables (SSS) subieron 4,0%, impulsadas por un aumento de transacciones tanto en el formato tradicional Tottus (+1%) como en el formato de descuentos Precio Uno (+8%).

El formato Precio Uno, orientado a precios bajos y compras de proximidad, lideró el crecimiento del grupo con un alza del 10% en ventas. Las categorías de carnes y frutas & verduras se mantuvieron como las de mayor dinamismo, contribuyendo de manera significativa al resultado general.

En Tottus, el canal online avanzó 17% frente al año anterior, gracias a un surtido más amplio, entregas más rápidas y promociones exclusivas, lo que fortaleció la fidelidad de clientes y atrajo nuevos compradores que buscan conveniencia.

El informe también detalla que el gasto operativo en Perú aumentó 11,6%, debido principalmente al incremento del salario mínimo y a la apertura de la tienda Punta Hermosa a fines de 2024, lo que refleja la apuesta de Tottus por ampliar su cobertura geográfica.

La capitalización de mercado de Falabella es casi un tercio ahora de su peak de 2017.

También Sodimac consolida su presencia

En mejoramiento del hogar, los ingresos en Perú crecieron 12,9% interanual (+9,4% en moneda local), con ventas en tiendas comparables (SSS) al alza de 12,6%. El crecimiento se apoyó en clientes profesionales (PRO) y retail, con fuerte demanda en terminaciones y artículos para el hogar.

La compañía completó la conversión de ocho tiendas Maestro al formato Sodimac, lo que ha potenciado las ventas.

Y Mallplaza amplía su red

En el negocio inmobiliario, Mallplaza avanza con la ampliación de sus centros comerciales en Angamos, Trujillo y Piura, dentro de un plan regional de expansión de 225.000 m² de superficie arrendable.

También sumó un nuevo formato premium outlet en Open Plaza Atocongo para diversificar la oferta y atraer más visitantes.

LEA TAMBIÉN: Grupo Falabella acuerda la venta de su participación en Juan Valdez a Empresas Copec

Las tiendas departamentales presentarán una mejor performance este año. (Foto: Difusión)

Grupo Falabella se expande rápido en Perú

En su informe, Grupo Falabella reportó que cerró el segundo trimestre de 2025 con un crecimiento de ingresos del 11,1% en Perú, un aumento de la ganancia bruta del 22,1% y un margen bruto de 33,4%, tres puntos porcentuales más que en 2024. La rentabilidad operativa (EBITDA) avanzó 43,5%, con un margen del 10,2%, respaldada por mejoras en eficiencia y control de costos.

Falabella Retail Perú registró un aumento de 10,9% en ventas SSS (Same Store Sales) y un salto de 26% en su canal online durante las campañas Cyber, con vestuario y tecnología como categorías más dinámicas.

El margen EBITDA en el país mejoró a 11% (+157 puntos base) gracias a una gestión más eficiente de inventarios y a una menor presión promocional.

TE PUEDE INTERESAR: